En el día de la muerte de una de los rostros más conocidos de la televisión María Teresa Campos, en Más Vale Tarde hacen repaso de algunas de los momentos más destacables de la comunicadora y resalta una de sus últimas intervenciones públicas. Concretamente, en una entrega de premios celebrado en Andalucía el 30 de marzo de 2022, donde se le otorgó el Premio al Periodismo, la comunicadora se quejó de su falta de trabajo.

Durante su discurso de aceptación, la periodista afirmó "cuándo me comunicaron que me habían dado ese premio y me lo habían dado por unanimidad yo pensé que después de tanto tiempo y tanto trabajo que ahora no tengo, por cierto". Además continuo con el tema agregando "no sé por qué porque debe ser que no se lleva".

Para concluir esa reflexión la periodista añadió, en referencia a su sutil queja "es una de esas pildorillas mías, que sabéis que a mi me gusta decirlas". "Ya lo he dicho y me quedo muy tranquila" concluyó María Teresa de forma contundente.