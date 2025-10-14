Iñaki López critica al PP y Vox por eliminar un libro de educación sexual: "Se quejan del aborto y quitan la vía para prevenirlos"

El Ayuntamiento de Sevilla, gobernado por PP y con el apoyo de Vox, ha decidido eliminar un cuadernillo de educación sexual de los colegios. Iñaki López critica la medida y defiende su importancia para prevenir embarazos y enfermedades.

El Partido Popular ha terminado sucumbiendo a las políticas más extremas de Vox en Sevilla. En las últimas horas, se ha conocido que el ayuntamiento sevillano ha decidido eliminar un cuadernillo de educación sexual de los centros educativos.

Desde Más Vale Tarde, Iñaki López no da crédito a la noticia. "Cómo es posible que dos partidos como el Partido Popular y Vox, que se quejan tanto y consideran un escándalo las cifras del aborto quieran eliminar la educación sexual de los colegios", comenta el presentador.

Asimismo, López subraya que, desde su punto de vista, la educación sexual es fundamental para prevenir embarazos no deseados, enfermedades de transmisión sexual y abortos.

"La educación sexual de los colegios es la vía más evidente, más frecuente y más científica para prevenir los abortos en el futuro", señala Iñaki López. Por eso no comprende que PP y Vox se quejen de ello cuando no ayudan a que los niños y niñas aprendan sobre su sexualidad.

