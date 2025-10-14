Trump anuncia un nuevo ataque contra una narcolancha frente a Venezuela y confirma seis muertos

Captura de pantalla de la cuenta oficial de la red social X @SecWar del secretario de Guerra de Estados Unidos, Pete Hegseth, que muestra el momento previo al ataque a una lancha cerca de Venezuela

El choque entre Estados Unidos y Venezuela continua. Aunque todo a punta a un pulso político entre Donald Trump y Nicolás Maduro, se está jugando en el mar, frente a las costas venezolanas. Allí, los estadounidenses ya han atacado varias embarcaciones asegurando que son "narcotraficantes" que pretenden inundar con droga la vida de los estadounidenses. El último, este mismo martes, ha dejado al menos seis víctimas mortales.

El propio Trump ha anunciado en sus redes sociales que se ha producido un "ataque estadounidense contra un barco frente a las costas de Venezuela" este martes. "Bajo mis órdenes, el secretario de Guerra, ha ordenado un ataque letal contra una embarcación afiliada con una Organización Designada como Terrorista que llevaba a cabo tráfico de drogas en el límite de las aguas de Venezuela", ha escrito.

En él, según confirma el presidente, han muerto seis presuntos narcotraficantes. "Inteligencia confirmó que la embarcación traficaba narcóticos y estaba asociada con redes narcoterroristas ilícitas", ha escrito Trump en Truth Social. "El ataque se llevó a cabo en aguas internacionales y seis narcoterroristas varones a bordo del buque murieron".

Eso sí, ha celebrado que "ningún miembro de las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos resultó herido", en este asalto. Pero no recuerda que con el de este martes, ya es el quinto golpe contra este tipo de barcas en el Caribe. Ni una palabra para las 27 personas que ya han muerto desde el pasado 2 de septiembre, cuando arrancó este nuevo choque entre Caracas y Washington.

