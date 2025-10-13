Iñaki López compara los vídeos de Feijóo y Sánchez por el 12 de octubre: "Veo más seres humanos en el de Sánchez"

Tanto el presidente del Gobierno como el líder del Partido Popular han felicitado a los españoles por el Día de la Hispanidad con un vídeo que han publicado en redes sociales.

Pedro Sánchez lanzaba este domingo un vídeo para felicitar a todos los españoles el día 12 de octubre. En él, se podía ver al presidente, sin banderas y, además, una sucesión de imágenes con personajes de referencia de nuestro país, momentos importantes, como manifestaciones, o vídeos con tradiciones y costumbres españolas.

Alberto Núñez Feijóo, al igual que el presidente del Gobierno, también felicitaba a los españoles por ese día a través de sus redes sociales con otro vídeo. En caso, mostrando la bandera española y la europea a su espalda, así como otra sucesión de imágenes.

Cristina Pardo considera que la calidad, en el vídeo del líder popular, "está más cuidada". Iñaki López, por su parte, señala que "saliendo del aspecto técnico, veo más seres humanos en el vídeo de Pedro Sánchez". "Esto también es verdad", secunda su compañera.

"Veo más personas diferentes, es decir, veo personas en una manifestación homosexual, veo personas practicando folclore, otras que no...", señala el presentador. López, además, añade que el vídeo de Feijóo le parece un vídeo "más de partido".

"¿Por qué hay que hacer un vídeo el Día de la Hispanidad?", pregunta Cristina. "¿Por qué los partidos tienen que hacer vídeos con sus maquinarias de propaganda que son un aburrimiento?", añade la presentadora. Elisa Beni que el presidente del Gobierno "tiene la obligación institucional".

