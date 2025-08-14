Economía
Camarero alerta sobre endeudarse para poder veranear: "Todos necesitamos vacaciones pero es muy peligroso usar préstamos rápidos"
El periodista advierte del riesgo de recurrir a préstamos para poder ir de vacaciones. "Son fáciles de conseguir, fáciles, teóricamente, de pagar pero, luego, se convierten en una verdadera bola de nieve", afirma.
Disfrutar de unos días de vacaciones se ha convertido en un lujo para muchas personas. El aumento de los precios ha provocado que muchas familias no puedan disfrutar de unos días de descanso o que decidan recurrir a préstamos para poder veranear.
José María Camarero, periodista económico de 'ABC', advierte del peligro que supone recurrir a este tipo de productos financieros para, por ejemplo, irse de vacaciones. "Entiendo que todos queremos vacaciones, las necesitamos, pero qué peligros es pedir un préstamo a pagar durante un año para disfrutar de unas vacaciones de, apenas, siete días", expone el periodista.
"Mucho cuidado con estos préstamos rápidos, fáciles de conseguir, fáciles, teóricamente, de pagar, y que luego se convierten en una verdadera bola de nieve", señala Camarero. El periodista expone que los precios de todo aquello que tiene que ver con el verano "están completamente desbocados".
Camarero indica que esto se debe, principalmente, al turismo extranjero. "Viene mucha gente, esto está muy bien, pero son turistas que tienen mucho poder adquisitivo, mucha capacidad de compra y están dispuestos a pagar lo que sea", apunta el periodista. Esto provoca que el turista español, al no contar con esa capacidad de poder adquisitivo, "lo tenemos que pagar en las mismas condiciones y puede llevarnos a una bola de nieve difícil de controlar".