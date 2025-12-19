'Un país para viajárselo' descubre el lado más navideño de Zaragoza y su palacio de la Aljafería

El reportero y su equipo han recomendado esta semana la capital maña como una de las escapadas perfectas para estas Navidades por su extensa oferta cultural, gastronómica y lúdica.

El periodista Luis Calero y el equipo de Un país para viajárselo se han desplazado esta semana hasta Zaragoza para disfrutar de su historia, gastronomía y tradiciones navideñas. Allí, Calero ha podido visitar la Plaza de Nuestra Señora del Pilar; degustar los turrones de la Bombonera Oro y visitar el Palacio de Aljafería.

La primera parada ha sido la plaza de la patrona de la capital maña, la cual ha recorrido Calero acompañado de María Teresa Rodríguez, directora de MR Comunicación, quien ha subrayado que Zaragoza es una muy buena opción para hacer una escapada en Navidad porque "lo tiene todo": "mercadillos navideños"; "la ciudad iluminada" o "un belén de los más importantes que hay en Europa".

Asimismo, el periodista ha quedado impresionado con la iluminación de la catedral y Rodríguez le ha explicado que el mes de enero es un momento muy importante para ellos porque todo lo que hay en la plaza "se levantó porque el 2 de enero del año 40. Santiago descansaba y una gloria de ángeles transportando un pilar se posó delante de él y sobre él la Virgen".

Además, cabe destacar que el primer chocolate de España se elaboró en el Monasterio de Piedra (Zaragoza) en 1534. Por eso Calero ha acudido a la Bombonera Oro, donde María José Peña le ha obsequiado con distintos tipos de turrones hechos con distintos ingredientes.

Posteriormente, el reportero se ha desplazado hasta el Palacio de la Aljafería, que empezó a ser construido en el siglo XI por el rey Abu Jafar y, como ha destallado, Silvia, una guía turística, era "un palacio de verano, de recreo". Juntos han recorrido el primer edificio, "el más antiguo", y han podido apreciar el pórtico norte, por donde su majestad "recibía a esos amigos más íntimos" y "sus estancias más privadas". No obstante, la guía ha aseverado que este palacio es "como el piso de la abuela que tú heredas, modernizas y hay hasta cuatro palacios diferentes".

Antes de terminar, Silvia le ha mostrado a Calero una de las salas que más suele gustar a los visitantes, que es el salón del trono de los Reyes Católicos, el cual está equipado con una techumbre "para recordar que un 2 de enero de 1492 los Reyes Católicos conquistan el Reino de Granada".

Por último, Silvia ha indicado que es un buen momento para conocer esta construcción, porque con motivo de las reparaciones del Museo de Zaragoza, allí se pueden apreciar una colección de grabados de Francisco de Goya, así como una carta auténtica de 1780.

