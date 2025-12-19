El Departamento de Justicia de EEUU hace pública parte de los archivos de Epstein pese a que la ley exigía difundirlos todos

¿Por qué es importante? El Gobierno de Trump ha activado un portal para consultar los cientos de miles de archivos de la investigación que incluye una barra de búsqueda y también permite acceder directamente a registros judiciales y revelaciones del Departamento de Justicia.

El Departamento de Justicia de Estados Unidos ha hecho públicos cientos de archivos de la investigación sobre el pederasta Jeffrey Epsteincumpliendo así con el plazo que le había dado por ley el Congreso de Washington. De esta forma han liberado este viernes una cantidad muy extensa de información, aunque no toda la que tienen en su poder, pese a la norma que le requería a hacerlo y que firmó el presidente estadounidense, Donald Trump.

El Gobierno de Trump ha activado un portal para consultar los cientos de miles de archivos de la investigación que incluye una barra de búsqueda y también permite acceder directamente a registros judiciales, revelaciones del Departamento de Justicia, material que recae bajo la Ley de Libertad de Información y la documentación que desde septiembre ha estado publicando también el comité de supervisión de la Cámara Baja.

Antes de que se publicaran el fiscal general adjunto, Todd Blanche afirmaba que "habría todo tipo de materiales relacionados con todas las investigaciones sobre Epstein". Blanche también advirtió que prevén la difusión de "varios cientos de miles más" de archivos durante las próximas semanas.

El expresidente Bill Clinton aparece en muchas de ellas, pero es difícil evaluar el contexto, según ha detallado 'The New York Times' que agrega que en otras fotografías está también la estrella del pop Michael Jackson.

El líder de la minoría demócrata en el Senado, Chuck Schumer, ha criticado la publicación por partes de los documentos, argumentando que esta difusión parcial podría violar el plazo concedido al Departamento de Justicia en la Ley de Transparencia de los Archivos Epstein, aprobada por el Congreso el pasado 18 de noviembre.

"La ley que aprobó el Congreso y que firmó el presidente Trump es muy clara: la Administración Trump tenía 30 días para publicar todos los archivos de Epstein, no solo algunos. No hacerlo constituye una violación de la ley", ha advertido el veterano legislador. Según Schumer, "esto demuestra que el Departamento de Justicia, Donald Trump y la fiscal general Pam Bondi están empeñados en ocultar la verdad".

Los congresistas demócratas Robert García y Jamie Raskin han cargado también contra el Departamento de Justicia por incumplir el plazo establecido. "Donald Trump y el Departamento de Justicia están violando la ley federal al seguir encubriendo los hechos y las pruebas sobre la red internacional de tráfico sexual de Jeffrey Epstein, que operó durante décadas y generó miles de millones de dólares", han asegurado en un comunicado.

"El Departamento de Justicia está dejando claro que pretende desafiar al propio Congreso, al mismo tiempo que otorga un trato privilegiado a Ghislaine Maxwell, cómplice de Epstein y ya condenada", han agregado.

Aunque en un principio se mostró reacio e incluso furioso con quienes pedían la publicación de todos los documentos, Trump rectificó y firmó la ley tras comprobar el fuerte apoyo del Legislativo a esa medida. De hecho, el propio Trump aparece numerosas veces en la documentación del casosobre el que fuera su amigo y con quien dijo cortar relaciones en 2004, justamente antes de que Epstein fuera acusado por primera vez de abuso y explotación sexual de menores.

Los archivos contienen más de 300 gigas de información, que incluye desde documentos del FBI, deliberaciones de la Fiscalía General que encabeza Pam Bondi, a materiales sobre la investigación del gran jurado que imputó al delincuente sexual en 2019.

La delicada naturaleza del caso complica estos esfuerzos, porque cada documento tiene que ser examinado y censurado para ocultar información sensible y proteger la identidad de las víctimas. "Lo que estamos haciendo es revisar cada documento que vamos a publicar, asegurándonos de que la identidad y la historia de cada víctima estén completamente protegidas, en la medida en que sea necesario", ha afirmado Blanche a 'Fox News'.

La polémica sobre el caso del fallecido magnate estalló después de que el Departamento de Justicia de EEUU informara en julio que no publicaría más información sobre el pederasta y asegurara que este no contaba con una lista de clientes famosos a los que chantajeaba, como afirman varias teorías conspirativas.

Esto incendió a las bases MAGA (siglas de 'Hacer grande a EEUU de nuevo'), seguidores acérrimos del presidente republicano que consideran válidas estas teorías –a las que el propio Trump ha dado sustento–, y que han pedido insistentemente que se publiquen todos los archivos del caso, como prometió el mandatario.

