Una de las víctimas de abuso sexual del padre Marcelino: "Tengo monstruitos en la cabeza que no me dejan ser feliz"

"Tengo monstruitos en la cabeza que no me dejan ser feliz". Esta es una de las duras secuelas que dejan las agresiones sexuales que cometió el padre Marcelino a nueve niñas de 6 años en el colegio Higlands El Encinar de La Moraleja.

Esta semana, tras la declaración de varias niñas ante la juez se han conocido más casos de abusos del excapellán. Por ahora, serían nueve las víctimas del padre Marcelino, aunque según han apuntado las niñas en sus declaraciones, podría haber una décima.

Una de las madres ha explicado a la juez que notó un cambio brusco de comportamiento en su hija y que al preguntarle por ello la niña habría dicho "tengo monstruitos en la cabeza que no me dejan ser feliz".

La progenitora ha declarado que mientras realizaba un voluntariado como catequista en el colegio pasó con las niñas por delante del baño en el que habrían sucedido las agresiones. En ese momento, las niñas salen corriendo y gritan "aquí no, aquí no, aquí no queremos entrar".

También han confesado que no les sorprendieron los rumores que había en el colegio sobre el padre Marcelino porque una profesora cuyos hijos estudian en el mismo colegio de la Moraleja ya les habría advertido: "Yo a mis hijos le tengo dicho que no se acerquen al padre Marcelino".

Por su parte, las dos niñas han confirmado ante la juez la declaración que una de sus compañeras de clase hizo el pasado lunes: la existencia de una novena víctima a la que el padre Marcelino habría agredido sexual y físicamente. También han apuntado un nuevo nombre que no figuraba hasta ahora en el expediente y que de confirmarse sería la décima víctima.