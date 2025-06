Más Vale Tarde localiza al padre Marcelino, acusado de haber agredido sexualmente a nueve niñas de 6 años

El programa Más Vale Tarde ha localizado al cura Marcelino, quien abusó de nueve niñas de 6 años en el colegio Higlands El Encinar de La Moraleja. Las imágenes que acompañan esta noticia son las primeras del acusado tras haber sido expulsado del centro hace cuatro meses.

El excapellán se esconde en un refugio familiar cerca de la capital mientras las víctimas acuden estos días al juzgado y se le acumulan las denuncias por agresión sexual. Su vida es tranquila, sale muy poco de casa. Lo suele hacer por las mañanas para ir a una especie de huerto para trabajar la tierra. Como se puede ver en las imágenes, va con chándal y con gafas de sol, por lo que es difícil que la gente le pueda distinguir y pueda saber quién es. Pero nuestro compañero Javier Bastida lo ha localizado.

Nada más verle intenta hablarle. "Solamente le queríamos preguntar, Marcelino... si está al tanto de las declaraciones de las niñas", le indica. Pero el cura no responde y se mete en un garaje del cual sale con el coche. Horas más tarde, Bastida intenta volver a hablar con él y le pregunta de nuevo por las declaraciones de las menores, pero Marcelino sale con el coche y tampoco responde.

Cuatro niñas ratifican ante la juez las agresiones sexuales

La realidad es que mientas este hombre vive con su familia alejado de Madrid en este retiro, en plaza Castilla las niñas han ratificado sus denuncias, que han dejado unas declaraciones espeluznantes. Esta semana otras dos víctimas han confirmado ante la juez que sufrieron agresiones sexuales. Ha sucedido durante la segunda jornada de declaraciones de las menores en las que también han hablado los padres.

Una de las madres ha explicado a la juez que notó un cambio brusco de comportamiento en su hija y que al preguntarle por ello la niña habría dicho "tengo monstruitos en la cabeza que no me dejan ser feliz". La progenitora ha declarado que mientras realizaba un voluntariado como catequista en el colegio, pasó con las niñas por delante del baño en el que habrían sucedido las agresiones. En ese momento, las niñas salen corriendo y gritan "aquí no, aquí no, aquí no queremos entrar".

También han confesado que no les sorprendieron los rumores que había en el colegio sobre el padre Marcelino porque una profesora cuyos hijos estudian en el mismo colegio de la Moraleja ya les habría advertido: "Yo a mis hijos le tengo dicho que no se acerquen al padre Marcelino".

Por su parte, las dos niñas han confirmado ante la juez la declaración que una de sus compañeras de clase hizo el pasado lunes: la existencia de una novena víctima a la que el padre Marcelino habría agredido sexual y físicamente. También han apuntado un nuevo nombre que no figuraba hasta ahora en el expediente y que de confirmarse sería la décima víctima.

Por ahora, ya son cuatro las menores que han ratificado esta semana ante la juez las denuncias que interpusieron contra el excapellán del colegio. El próximo 17 de junio será el turno del exdirector del centro y las dos profesoras de las niñas. De momento, declararán como testigos, pero algunas de las familias consideran que habrían encubierto al capellán y piden su imputación en el caso.