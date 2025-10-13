Un vecino del hombre que llevaba 15 años muerto en su casa: "Todos pensábamos que se lo habían llevado a una residencia"

En Más Vale Tarde nos preguntamos si todos nos daríamos cuenta o no de la falta de un vecino. ¿Conocemos a las personas con las que vivimos puerta con puerta? En Valencia, han encontrado el cadáver de un hombre que llevaba dentro de su vivienda 15 años.

¿Conocemos a nuestros vecinos? ¿Sabemos si viven en soledad o tienen familia? Estas son algunas de las preguntas que nos hemos hecho este lunes en Más Vale Tarde tras conocer que, en Valencia, han descubierto el cadáver de un hombre. Llevaba allí, muerto, 15 años sin que nadie se hubiera dado cuenta.

Es más, descubrieron su cuerpo sin vida porque se había anegado de agua el tejado del edificio. El agua había calado su casa y, de ahí, la de otra vecina. Entraron los bomberos y se encontraron con un esqueleto.

En MVT hemos hablado con Rafael, uno de los vecinos de este hombre que se llamaba Antonio y no tenía ni familia ni amigos. "Los residentes pensaban que se lo habían llevado a una residencia". Por eso, hace "como mínimo 15 años que no sabemos nada de él".

Nos cuenta que aunque se diga que el administrador de la finca le vio en una reunión, es imposible. "Todos los vecinos estamos de acuerdo, que han pasado incluso más de 15 años".

Rafael ha descrito al fallecido Antonio como "una buena persona", que no tenía nada malo con nadie, pero tampoco nada bueno. Ni un lazo de amistad, ni una visita. "Siempre lo veías solo". "Nadie dio un aviso porque no tenía familiares. Los hijos no tenían trato con él desde hace mucho tiempo". Según ha explicado, no se venían desde que se separaron sus padres.

