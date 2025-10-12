Encuentran el cadáver de un hombre que podría llevar 15 años muerto en su casa de Valencia

Los detalles El edificio donde residía ha sufrido un atasco en el desagüe debido a las lluvias de estos días en Valencia, lo que ha inundado la terraza de la vivienda en la que se ha hallado el cadáver.

La Policía Local de Valencia ha descubierto los restos de un hombre que podría llevar fallecido 15 años en su vivienda, tras la alerta de un vecino. El incidente ocurrió en un edificio de la calle Luis Fenollet, donde las intensas lluvias causaron un atasco en el desagüe, inundando la terraza del piso donde se halló el cadáver. Los vecinos, preocupados por el líquido negro y maloliente, llamaron a la Policía. Los agentes accedieron al domicilio por la ventana y encontraron los restos en una habitación. La Policía Nacional investiga el caso, mientras la autopsia determinará la causa y momento del fallecimiento, presuntamente por causas naturales.

Según ha adelantado 'Levante-EMV', el edificio donde residía el varón, situado en la calle Luis Fenollet, sufrió un atasco en el desagüe debido a las fuertes lluvias que han caído estos días en la ciudad, lo que ha inundado la terraza de la vivienda en la que se ha hallado el cadáver.

Como recoge el citado medio, los vecinos llamaron a la Policía porque el líquido era de color negro y tenía mal olor. Al acudir los agentes y tratar de acceder a la vivienda, tuvieron que entrar por la ventana porque la puerta se había quedado bloqueada por un gran número de palomas que habían anidado allí.

Tras entrar en el domicilio, han encontrado los restos de un hombre tirado en el suelo de una de las habitaciones y todavía con ropa puesta. Según 'Levante-EMV', los huesos corresponderían con el dueño de la casa, del que los vecinos hacía años que no sabían nada. De hecho, una de las vecinas ha explicado que podría llevar muerto 15 años y que ya hace 11, en 2014, olió un hedor proveniente de la vivienda.

La Policía Local no ha confirmado el motivo del fallecimiento, que tratará de esclarecer la Policía Nacional, quien se ha hecho cargo de la investigación. Por su parte, será la autopsia la que determine el motivo y momento del fallecimiento, aunque se cree que fue por causas naturales.

