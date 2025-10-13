Elisa Beni, sobre el 'show' de Abascal el 12-O: "Está cultivando a la ultraderecha que nunca ha sido muy monárquica"

La periodista considera que la ausencia del líder de Vox en los actos por el Día de la Hispanidad son "un feo al rey". Además, con ello, Abascal buscaría reprochar al monarca que no se está plantando frente "al destructor de España".

Santiago Abascal, líder del partido de ultraderecha Vox, decidió no asistir a los actos por el Día de la Hispanidad. En lugar de estar en esa tribuna con el resto de los representantes políticos, decidió ver el desfile a pie de calle como cualquier ciudadano. Esta acción ha provocado que Alberto Núñez Feijóo se muestre muy crítico con el líder de Vox.

Cristina Pardo plantea a los colaboradores "una pregunta capciosa": "No sé si creéis que Santiago Abascal aprovechó esta ausencia de ayer, de alguna manera también, para hacer un guiño no tan visible a ese electorado más ultra que considera que el rey está siendo un pusilánime que no está defendiendo lo suficientemente a España y, de esta manera, Abascal le hizo un feo al rey sin decirlo explícitamente".

Juan Fernandez Miranda cree que sí, "nunca lo sabremos". "Lo que sí está claro", añade el periodista, "es que lo quisiera o no lo quisiera, eso ha pasado". "Vox debe tener mucho cuidado con alimentar esas posiciones extremistas", añade.

"Es un feo al rey porque él está cultivando a esa parte de la ultraderecha, que nunca han sido muy monárquicos, y, además, está jugando con ese reproche respecto a que no se le está plantando al destructor de España", añade Elisa Beni. Para la periodista, lo que está haciendo el líder de Vox "a los jóvenes les mola".

