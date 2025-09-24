Una vecina de El Raval y víctima de los ladrones en Barcelona: "Vivimos con pánico. La gente ya no sale a la calle cuando cae el sol"

Maite ha sido tres veces víctima de un robo con violencia en los que, incluso, le arrancaron del cuello sus cadenas. Esta mujer lleva desde 1992 allí y cuenta con 20 años de lucha vecinal a sus espaldas para solucionar los problemas de su barrio.

Lo denuncian los propios Mossos: en Barcelona hay un problema con los delincuentes multirreincidentes. Es más, según sus datos, estaríamos hablando de que hay unos 350 ladrones profesionales actúan diariamente en la ciudad condal.

Personas que se consideran profesionales del hurto y del robo, porque mantienen su vida con lo que consiguen en estos pequeños golpes. Para ello, se ayudan de la violencia o de armas blancas.

En Más Vale Tarde han entrevistado este miércoles a Maite, una vecina de toda la vida del barcelonés barrio de El Raval. Ha sido hasta tres veces víctima de un robo con violencia en los que, incluso, le arrancaron del cuello sus cadenas. Además, "hace cosa de dos meses, en la puerta del metro, se me pusieron tres delante", nos cuenta. "Estaban muy bien vestidlos, ni me lo olí, pero se llevaron mi bolso".

"Vivimos con pánico. La gente ya no sale a la calle a partir de las 20:00 horas. Y si lo hacemos, es con un taxi en la puerta" para ir directamente al lugar. Y para volver, lo mismo. No quieren ni pueden andar con seguridad por las calles de su barrio. Por lo que asegura que no vive con miedo; sino "con pánico".

Esta mujer lleva desde 1992 allí y tiene más de 20 años de lucha vecinal a sus espaldas. Todo para solucionar los problemas de su barrio, de El Raval "que es la mejor parte de Barcelona". Para ella, "las autoridades sí se toman en serio" el aumento de criminalidad en las calles de Barcelona; aunque considera que "todo lo que hacen es totalmente insuficiente". "Pueden poner 20 mossos más, pero hay 50 reincidentes y 100 delitos más", denuncia Maite. "Los políticos quieren hacer, pero no saben" y nos sentimos abandonados.