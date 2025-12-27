Ahora

Segunda intervención en días

Bolsonaro se somete a una cirugía para tratar sus crisis de hipo

Los detalles El cardiólogo Brasil Ramos Caiado ha indicado que el hipo le ha causado al expresidente de Brasil "fatiga extrema" y le ha interrumpido el sueño.

Fotografía de archivo del 14 de septiembre de 2025 que muestra al expresidente de Brasil, Jair Bolsonaro, a su salida del hospital DF Star, en Brasilia (Brasil). Fotografía de archivo del 14 de septiembre de 2025 que muestra al expresidente de Brasil, Jair Bolsonaro, a su salida del hospital DF Star, en Brasilia (Brasil). EFE/ Andre Borges/
El expresidente de Brasil Jair Bolsonaro, condenado a 27 años y tres meses de prisión por golpismo, fue sometido este sábado a una nueva cirugía para tratar las crisis de hipo que padece desde hace meses, según ha informado su familia.

La intervención consistió en un bloqueo anestésico del nervio frénico, según ha indicado su mujer, Michelle Bolsonaro. La cirugía ha resultado exitosa y el exmandatario ya se está recuperando de ella, tal y como ha indicado a la prensa el cirujano Cláudio Birolini.

Por su parte, el cardiólogo Brasil Ramos Caiado ha subrayado que las crisis de hipo le han causado "fatiga extrema" a Bolsonaro e interrumpido el sueño.

De acuerdo con el boletín médico divulgado este sábado, ya se ha bloqueado el nervio frénico derecho y el lunes se ha programado programado el procedimiento que bloqueará el del lado izquierdo. Según la nota, Bolsonaro "continuará con fisioterapia para rehabilitación, medidas para prevenir trombosis venosas y atención clínica".

La expectativa es que el expresidente permanezca internado en el hospital privado DF Star de Brasilia entre tres y siete días más antes de regresar a la sede de la Policía Federal, donde cumple su condena por intento de golpe de Estado.

Bolsonaro ya había sido intervenido quirúrgicamente en Navidad por una hernia inguinal bilateral y estaba en proceso de recuperación con fisioterapia, pero en la noche del viernes sufrió una fuerte crisis de hipo. El exjefe de Estado salió temporalmente de prisión el miércoles, después de que el procedimiento fuera autorizado por el juez Alexandre de Moraes.

El líder ultraderechista fue condenado por haber liderado un complot para intentar mantenerse en el poder tras perder las elecciones de 2022, en las que resultó vencedor Luiz Inácio Lula da Silva. El capitán retirado del Ejército cumple su pena desde finales de noviembre en una sala especial de la Superintendencia de la Policía Federal en Brasilia. Además de la condena, el exjefe de Estado (2019-2022) está inhabilitado para disputar elecciones hasta 2060.

