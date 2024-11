Los vecinos del Raval denuncian la basura acumulada que hay en sus calles: "Es indignante"

Los vecinos del Raval se quejan. Las calles de este barrio barcelonés están llenas de basura. "Es indignante... y es diario", "incivismo" o "hay una parte de vecinos que no hay esa educación a la hora de tirar las cosas"

Esta problemática, dicen, ha empeorado durante el último año: "Lo que no podemos hacer es destinar recursos como si fueran infinitos, porque el mensaje es podéis ensuciar lo que os de la gana, porque luego vienen y lo limpian".

Una limpieza en las calles del Raval que se ha podido ver esta mañana. Una imagen que contrasta con las montañas de basura y escombros ya habituales. "Qué ocurre cuándo tú has visto que alguien no ha hecho bien una cosa y te ahorras dos minutos, pues que miras, nadie me ve, yo también lo voy a hacer", comenta un vecino.

Por ello distintas asociaciones vecinales están organizando protestas como colgar bolsas de basura y garrafas de agua en las calles o colocar pancartas como estas en los portales de los edificios.

"No veo solución. Multando sería la única manera de que la gente vea que está mal", añade otro vecino.

Los vecinos reclaman más apoyo por parte del ayuntamiento para que las calles del Raval vuelvan a estar limpias. "Que el ayuntamiento reaccione y no nos deje de lado como esta haciendo"