Ahora

Lotómetro

Comprueba tu décimo de la Lotería de Navidad de 2025

Opinión

Benjamín Prado, tras lo ocurrido en Badalona: "El Partido Popular no necesita a Vox para ser xenófobo teniendo a gente como Albiol"

En Badalona, la polémica crece tras impedirse el realojo de los desalojados del Instituto B9 en una parroquia del barrio. Benjamín Prado denuncia la falta de compasión y critica la actitud del Partido Popular y de algunos vecinos.

Benjamín Prado, tras lo ocurrido en Badalona: "El Partido Popular no necesita a Vox para ser xenófobo teniendo a gente como Albiol"

En este vídeo de Más Vale Tarde, Benjamín Prado critica la posición del Partido Popular de Badalona y de algunos vecinos por impedir que algunos de los desalojados del Instituto B9 pudiesen ser realojados en una parroquia del barrio.

"Se pueden decir dos cosas que parecen contradictorias, pero que son posibles las dos", señala el escritor. "El Partido Popular no necesita a Vox para ser xenófobo teniendo a gente como Albiol, cuyo lema en Badalona era 'voy a limpiar de basura las calles de la ciudad'", critica Prado.

El escritor también apunta al "ultra catolicismo" que defienden algunos sectores del PP y ciertos vecinos de la zona. Según él, han olvidado los valores de la religión al intentar impedir "que entren en una parroquia una gente que se muere de frío".

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí

Las 6 de laSexta

  1. El PSOE se enfrenta a su primer dilema en Extremadura: abstenerse para que Guardiola gobierne en solitario o provocar la entrada de Vox
  2. Las pensiones mínimas subirán 7% y las no contributivas y el ingreso mínimo, un 11,4%
  3. Trump eleva su amenaza contra Maduro: "Si se hace el duro, será la última vez que pueda hacerlo"
  4. Un Clinton satirizado, cogiendo de la cintura a chicas o en un jacuzzi: las imágenes del expresidente que desvían la atención de Trump
  5. Dos hombres se atrincheran en la casa de una urbanización de Elche tras matar de una paliza a dos personas y herir de gravedad a una tercera
  6. Navidad helada en España: una masa de aire frío dejará a 18 capitales con máximas de 5 grados o menos