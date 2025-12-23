Benjamín Prado, tras lo ocurrido en Badalona: "El Partido Popular no necesita a Vox para ser xenófobo teniendo a gente como Albiol"

En Badalona, la polémica crece tras impedirse el realojo de los desalojados del Instituto B9 en una parroquia del barrio. Benjamín Prado denuncia la falta de compasión y critica la actitud del Partido Popular y de algunos vecinos.

En este vídeo de Más Vale Tarde, Benjamín Prado critica la posición del Partido Popular de Badalona y de algunos vecinos por impedir que algunos de los desalojados del Instituto B9 pudiesen ser realojados en una parroquia del barrio.

"Se pueden decir dos cosas que parecen contradictorias, pero que son posibles las dos", señala el escritor. "El Partido Popular no necesita a Vox para ser xenófobo teniendo a gente como Albiol, cuyo lema en Badalona era 'voy a limpiar de basura las calles de la ciudad'", critica Prado.

El escritor también apunta al "ultra catolicismo" que defienden algunos sectores del PP y ciertos vecinos de la zona. Según él, han olvidado los valores de la religión al intentar impedir "que entren en una parroquia una gente que se muere de frío".

