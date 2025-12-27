Ahora

Hartos del organizador

Motín de los comerciantes del mercadillo navideño de A Coruña para que no les corten la luz: "El electricista está de nuestra parte"

Los detalles Se sienten engañados desde el primer día por el organizador, aunque las injusticias que están sufriendo han hecho que predomine la solidaridad entre los estafados.

Mercado de Navidad de A Coruña
Escucha esta noticia
0:00/0:00

Los comerciantes del mercadillo navideño de A Coruña no pueden más. "Estamos perdiendo dinero. Nosotros nos vamos mañana porque no podemos aguantar más", expresa uno de los comerciantes, quienes se sienten engañados desde el primer día.

El hombre que montó los puestos se ha acercado al mercado con la intención de cortarles la luz. "Si el organizador no paga, el electricista apaga la luz. Es normal", señala Pier García, comerciante en la plaza.

Y es que el electricista dice que la empresa que monta este mercadillo le debe más de 8.000 euros. "Nosotros entendemos al electricista, igual que él nos entendió, y por eso hoy tenemos luz", expresa Socorro García.

Ninguno consigue hablar con quien es el responsable de todo: el organizador del mercado. Pero esta injusticia ha hecho que predomine la solidaridad entre los estafados. "El electricista está de nuestra parte y nosotros también lo apoyamos", subraya Pier García.

El descontento viene de lejos, desde que el organizador les vendió un mercado que nunca cumplió, con cables mal puestos que lo han estropeado todo por dentro, y que han hecho que toda la plaza se una ante lo que consideran una gran injusticia.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.

Las 6 de laSexta

  1. El PSOE acusa a Feijóo de ser "cómplice necesario de toda una negligencia criminal" en la DANA tras conocer los mensajes de Mazón
  2. Polarización en España: casi tres de cada 10 encuestados que vota a Vox ha roto una relación este año por una discusión política
  3. Duros ataques rusos en Ucrania antes del esperado encuentro entre Trump y Zelenski
  4. La familia de los españoles desaparecidos en Indonesia asume que las opciones de encontrarles con vida son escasas
  5. De la venta de más participaciones del Gordo que décimos a un principio de acuerdo: las claves del lío con la Lotería de Navidad en Villamanín
  6. Mariano vive entre escombros porque la orden religiosa propietaria de su casa no acomete las reformas: "Quieren que me vaya"