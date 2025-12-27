Motín de los comerciantes del mercadillo navideño de A Coruña para que no les corten la luz: "El electricista está de nuestra parte"

Los detalles Se sienten engañados desde el primer día por el organizador, aunque las injusticias que están sufriendo han hecho que predomine la solidaridad entre los estafados.

Los comerciantes del mercadillo navideño de A Coruña están desesperados por las pérdidas económicas y planean retirarse. El organizador del mercado no ha cumplido con sus promesas, dejando a los comerciantes en una situación crítica. La empresa responsable debe más de 8.000 euros al electricista, quien ha amenazado con cortar la luz. Sin embargo, el electricista ha mostrado comprensión hacia los comerciantes, manteniendo el suministro eléctrico por ahora. La falta de comunicación con el organizador ha generado un sentimiento de solidaridad entre los afectados, quienes se sienten estafados por un mercado que no ha cumplido las expectativas iniciales.

Los comerciantes del mercadillo navideño de A Coruña no pueden más. "Estamos perdiendo dinero. Nosotros nos vamos mañana porque no podemos aguantar más", expresa uno de los comerciantes, quienes se sienten engañados desde el primer día.

El hombre que montó los puestos se ha acercado al mercado con la intención de cortarles la luz. "Si el organizador no paga, el electricista apaga la luz. Es normal", señala Pier García, comerciante en la plaza.

Y es que el electricista dice que la empresa que monta este mercadillo le debe más de 8.000 euros. "Nosotros entendemos al electricista, igual que él nos entendió, y por eso hoy tenemos luz", expresa Socorro García.

Ninguno consigue hablar con quien es el responsable de todo: el organizador del mercado. Pero esta injusticia ha hecho que predomine la solidaridad entre los estafados. "El electricista está de nuestra parte y nosotros también lo apoyamos", subraya Pier García.

El descontento viene de lejos, desde que el organizador les vendió un mercado que nunca cumplió, con cables mal puestos que lo han estropeado todo por dentro, y que han hecho que toda la plaza se una ante lo que consideran una gran injusticia.

