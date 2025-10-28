Toñi, víctima de la DANA, un año después: "Seguimos queriendo conocer la verdad que tanto se encarga la Generalitat de tapar y oscurecer"

"Todavía no he podido hacer el duelo a mis familiares, estamos inmersos en una lucha por conseguir toda la verdad, toda la justicia posible. El gobierno de la Generalitat no ha parado de mentir" ha comentado Toñi en el especial de Más Vale Tarde.

A muy pocas horas de que se cumpla el primer aniversario de la DANA que causó 237 muertos, principalmente en la provincia de Valencia, en laSexta queremos recordar a las víctimas. Toñi perdió a su marido y a su hija el día de la riada y Ernesto es el tío de una de las dos personas que todavía siguen desaparecidas, con lo que eso conlleva, el no poder despedirte en condiciones de un ser querido.

En el programa especial de Más Vale Tarde Toñi ha contado cómo ha cambiado su vida un año después. "Todavía no he podido hacer el duelo a mis familiares, estamos inmersos en una lucha por conseguir toda la verdad, toda la justicia posible. El gobierno de la Generalitat no ha parado de mentir. Seguimos queriendo conocer la verdad que tanto se encarga el gobierno de tapar y oscurecer", ha lamentado Toñi.

De esta manera, ha hecho hincapié en que tanto ella como el resto de víctimas y familiares están "en una lucha continua" y, por ello, "todavía no hemos podido dedicarnos a hacer nuestras vidas, no hemos podido hacer duelo".

"Continuaremos hasta el final hasta conseguir responsabilidad política. La responsabilidad judicial va al margen, para eso hay una jueza que está llevando a cabo una instrucción perfecta, minuciosa, detallista", ha añadido.

Así, le ha indicado a Cristina Pardo que lo más difícil un año después de la DANA es levantarse y "no poder ver ni abrazar a mi marido ni a mi hija".

