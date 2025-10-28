Daniel y Amparo se reencuentran un año después de que él le salvase la vida durante la riada: "Se te queda grabado en el corazón"

Daniel y Amparo vivieron juntos el drama de la DANA del 29 de octubre de 2024, que arrasó parte de Valencia. Un año después, Más Vale Tarde los vuelve a reunir para recordar cómo aquel día salvaron vidas y se unieron para siempre.

A Daniel y Amparo, la tragedia del 29 de octubre de 2024 los unió para siempre. Él, con la ayuda de su hijo y de varios vecinos, consiguió salvar a dos mujeres de las riadas de la DANA; una de ellas era Amparo. Como se puede ver en el vídeo que hay sobre estas líneas, Daniel puso una escalera y con ropa hizo una cuerda para poder ayudar a Amparo a llegar hasta su terraza. Ahora, un año después de la catástrofe, Más Vale Tarde los vuelve a juntar.

"Qué sorpresa más grande, me alegro de escucharte", dice Daniel con una sonrisa en su rostro al oír la voz de Amparo. Ella, por su parte, reconoce que se acuerda "todos los días" de lo que él hizo por ella aquel día.

"Fue un momento muy emocionante el salvar una vida, se te queda grabado en el corazón", explica Daniel, que también es Policía Nacional, y añade que cada vez que se la encuentra "es una alegría poder verla". Ambos ya se conocían, pues fueron vecinos durante unos años, pero la DANA los ha unido aún más.

