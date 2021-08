Britney Spears empieza a ser una estrella muy joven en Estados Unidos, un factor que, hay que reconocer, no suele acabar bien. En 1992 ya empieza a salir en televisión, en un programa muy famoso de Estados Unidos en el que también salían 'celebrities' como Christina Aguilera o Ryan Gosling. Apenas tiene 11 años. Pero ya en 1999 es cuando saca el primer disco, '...Baby One More Time', que se convierte en un exitazo en todo el mundo.

Con su álbum debut, vende 30 millones de copias, mucho dinero para una chica que en ese momento solo cuenta con 16 años. Y sí, con esa edad ya empieza a aparecer en videoclips en los que se la sexualiza mucho. en pleno crecimiento, los medios de comunicación empiezan a ver en esta niña cándida, inocente, pero con mucha presencia, un filón. Así, todo lo que hace, vende.

Cualquier sitio en el que se mueve está repleto de periodistas, una situación que le llega a impedir realizar una vida normal, como la de cualquier otra joven de su edad. "Hay un momento de su vida terrible, que es cuando tiene repentinamente una discusión y le da un ataque. Una ambulancia acude a su casa y se encuentra con un montón de 'paparazzis' que acosan al vehículo", cuenta José Soto, jefe de cultura de laSexta que en Más Vale Tarde analiza la vida de la artista.

"Con todo esto, llegamos al año 2007, cuando se rapa la cabeza y se vuelve 'loca'", detalla Soto. Ese momento, unido a su famoso ataque a la prensa -pegó con el paraguas a unos periodistas-, marca un punto de inflexión en su carrera: "Estaba hundida y seguían acosándola más todavía. En este momento entra en varias clínicas de desintoxicación, el padre de sus hijos le quita la custodia de sus hijos y, con todo esto, su padre aprovecha y decide pedir la custodia legal de Britney".

Esto supone quitarle el control absoluto de su vida: "Ella no puede hacer nada sin el consentimiento paterno. Hablamos del año 2008. Pasa el tiempo, parece que se va recuperando y va sacando hasta cinco discos mientras su padre y la justicia la consideraban una persona incapaz de llevar su vida, ella sigue trabajando y siendo un éxito", resume el periodista.