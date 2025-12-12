Cristina Almeida, ante el acoso sexual en política: "Hay que hacer un lavado a la mayoría de hombres y que entiendan que no somos suyas sino nuestras"

La abogada ha dado su punto de vista acerca de las denuncias por acoso sexual que se están produciendo en el PSOE, así como ha apoyado el 'Me Too' emprendido por las mujeres socialistas.

La abogada Cristina Almeida ha valorado en Más Vale Tarde todos los escándalos machistas que han surgido en el seno del PSOE. "A la mayoría de los hombres hay que hacerles un lavado de arriba a abajo para que entiendan que las mujeres no somos de ellos, que somos nuestras y que merecemos respeto en nuestro trabajo", ha subrayado, al tiempo que ha añadido que el acoso "en tu vida laboral, en tu cotidianidad" se siente como "el bullying en los colegios".

Porque para la letrada, que lo ha vivido en sus propias carnes, estos actos tienen una "importancia que trasciende la vida de las mujeres", ya que no se trata de solo del "abuso", sino "del miedo a que te echen de tu trabajo". "De eso se aprovechan cientos de miles", ha apostillado, para agregar que "no estarían mal unos 'cursillitos' de recuerdo" de que no estamos "en una sociedad de que unos pueden depender más de las otras".

Por eso mismo, ha pedido "un esfuerzo" a los hombres "por cambiar la mentalidad". De hecho, Almeida no pretende que sean "feministas", con que "no sean machistas ya es un avance". Además, ha pedido que ese afán se integre dentro de las formaciones políticas porque entiende que "no hay dentro una exigencia de comportamiento distinto".

Por otra parte, ha recordado cuando ella, en el ejercicio de su profesión, luchó contra las sentencias que decían que las minifaldas provocaban a los hombres en los ambientes laborales y ha remarcado que pelearon "mucho porque el acoso laboral estuviera en el Código Penal".

A propósito, ha recordado por qué muchas mujeres deciden no acudir a la Justicia para denunciar estos comportamientos machistas que viven a diario: "Hay una violencia institucional que no llega muchas veces a entender la situación de estas mujeres". "Hay muchísimas mujeres que lo pasan fatal y que no quieren denunciar para no verse en todo un entramado", ha incidido.

Por último, en relación con la remodelación integral del Gobierno que ha propuesto la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, en Al Rojo Vivo ha reclamado que pongan "más mujeres, porque de verdad que tienen más educado el instinto y el respeto que muchos de los hombres". "A lo mejor con un toque de femenina elegancia, pues cambiarían un poco los comportamientos estos", ha concluido.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.