Ataques a Sánchez y Zapatero
Tania Sánchez, tajante al ver a Pérez-Reverte en 'El Hormiguero': "Se ha perdido el respeto a sí mismo"
Ayer Arturo Pérez-Reverte estuvo en 'El Hormiguero', donde hizo un repaso a todo y a todos con ataques a Pedro Sánchez y José Luis Rodríguez Zapatero. Para Tania Sánchez, "ha perdido en calidad tanto como ha subido en falta de respeto".
Arturo Pérez-Reverte estuvo ayer en 'El Hormiguero' donde, además de hablar de su nueva novela del 'Capitán Alatriste', también cargó duramente contra Pedro Sánchez y José Luis Zapatero, al que dedicó apelativos como "atontao".
"No merece respeto quien no respeta a nadie", reacciona Tania Sánchez en el vídeo sobre estas líneas, donde Edu Galán, que no solo es amigo de Pérez-Reverte, sino incluso personaje en su última novela, también se muestra en desacuerdo con los términos empleados por el escritor.
Tania va más allá y señala que el novelista "no es capaz de expresar una opinión sin llamar 'tontaco' a un expresidente" y que "se ha perdido el respeto a sí mismo como opinólogo".
"No sé en qué momento ha acumulado este nivel de odio que le impide tener un análisis más sosegado de las cosas", prosigue Sánchez, que aunque se declara admiradora del Pérez-Reverte escritor, considera que "ha caído en calidad tanto como ha subido en falta de respeto".