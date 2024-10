Tania Sánchez habló en Más Vale Tarde sobre las acusaciones machistas que pesan sobre Íñigo Errejón. La asesora destacó en una de sus intervenciones que en todo lo que se está diciendo hay "una parte de las miserias en política" que la está superando. "Hay gente hablando como si nunca jamás en su vida hubiera pasado nada a su alrededor que se le parezca", afirmó.

Y explicó: "He militado en varias organizaciones... en todas, bueno, en Sumar no. En Izquierda Unida se mantuvo a un secretario de organización federal a pesar de recomendarle que no fuera a la Asamblea de Madrid por una denuncia ante un juzgado de una trabajadora de la casa 20 años menor que él".

"Podemos, entre el primer y el segundo Vistalegre, las denuncias de las que algún dirigente o exdirigente, que nunca me queda claro, se vanagloriaba valían o no dependiendo del medio que la publicase o de quien fuera el denunciado o el denunciante", continuó.

Luego, Más Madrid: "Cuando una concejala en Leganés denunció por acoso y maltrato a una persona que fue compañero, concejal y su pareja se puso de lado y no hizo nada para que pudiera seguir siendo representante en ese pueblo".

"Creo que ya está. No podemos decir más veces que vamos a reestructurar estructuralmente la reestructuración de nuestros protocolos", concluyó.