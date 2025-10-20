Tania Sánchez, sobre 'Núcleo Nacional': "No les he visto en Vicálvaro protestando por la falta de servicios básicos"

"No les preocupan los vecinos del Cañaveral ni la gente de este país, sino diseminar su odio y generar esta violencia y rechazo", afirma tajante Tania Sánchez sobre la manifestación neonazi en Vicálvaro.

El grupo neonazi 'Núcleo Nacional' protagonizaba una polémica protesta en Vicálvaro en contra de la apertura de un centro para personas sin hogar. Los vecinos del barrio, por su parte, mostraban su descontento porque este grupo de ideología fascista se manifestara en su nombre y les dejaban solos.

Tania Sánchez explica que ese barrio del Cañaveral, en el distrito de Vicálvaro, es "uno de esos PAU de Madrid donde hacen muchísimas casas sin un solo servicio". Allí, apunta, "la Comunidad de Madrid acostumbra a dilatar la llegada de centros educativos y centros de salud públicos para que los vecinos paguen por colegios concertados o privados".

A propósito de esto, Sánchez afirma que "no he visto a este grupúsculo en las movilizaciones de vecinos de Vicálvaro reclamando este tipo de servicios básicos".

El motivo, indica, es que "no les preocupan los vecinos del Cañaveral ni la gente de este país, sino diseminar su odio y generar esta violencia y rechazo".

