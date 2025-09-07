Ahora

Con gimnasio privado y retrato de Hitler: así es la sede inaugurada por el grupo neonazi 'Núcleo Nacional' en Madrid

En 'Newtral.es' han calculado que el alquiler de la sede cuesta "unos 4.000 euros" mensuales. En ella, se han dado "conferencias, incluso con portavoces de la propaganda prorrusa, y han grabado vídeos en el gimnasio privado".

El grupo neonazi 'Núcleo Nacional' ha inaugurado una sede en Madrid en la que tienen oficinas, un gimnasio privado y hasta un retrato de Hitler, tal y como ha señalado en La Roca Jesús Espinosa, periodista de 'Newtral.com', donde han hecho una investigación al respecto en la que han descubierto el espacio, por el que pagan de alquiler unos "4.000 euros al mes, tiene alrededor de 400 metros cuadros y comparte zona con la Ciudad de Telefónica, empresas de comunicación y despachos de abogados".

Se trata de un grupo que, ha indicado Espinosa, "se financia con lo que pagan los militantes y con una empresa que tienen de venta de ropa" y, por el momento, en la sede inaugurada en Madrid por el grupo neonazi se "han hecho conferencias, incluso con portavoces de la propaganda prorrusa, y también han grabado vídeos en el gimnasio privado".

"Yo no me creo que paguen ese alquiler con las cuotas de los afiliados solamente. Me imagino que tienen otra fuente de ingresos, y probablemente deberíamos ir ahí, a la raíz del problema, que es quién está financiando a esta gente que son negacionistas del Holocausto y adoradores de un carnicero como fue Hitler", ha comentado Ana Martín, periodista de 'El Debate'.

