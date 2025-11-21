Más Vale Tarde recorre Los Ángeles en un coche autónomo hasta el famoso hotel de 'Pretty Woman'

El programa ha mostrado a una pasajera subiéndose a un vehículo sin conductor por primera vez: "Esta experiencia puede parecer futurista, pero la necesidad de abrocharse el cinturón es la misma de siempre".

En algunas ciudades de Estados Unidos es común ver coches sin conductor, que se piden a través de una aplicación, te recogen e, incluso, puedes poner tu propia música durante el trayecto. En el programa Más Vale Tarde se han subido a uno de estos vehículos autónomos para recorrer las calles de Los Ángeles.

Según ha señalado Cristina Pardo, hay expertos que señalan que es más fácil utilizar estos coches en el país norteamericano por la "propia estructura de las calles". Y lo han puesto a prueba en un recorrido hasta el hotel de la famosa película 'Pretty Woman', el Beverly Wilshire, en Beverly Hills.

"Hola, soy Waymo", se escucha cómo dice una voz nada más subirse al vehículo. "Esta experiencia puede parecer futurista, pero la necesidad de abrocharse el cinturón es la misma de siempre", avisa antes de arrancar. "Nosotros conduciremos, así que no toques el volante ni lo pedales", pide a continuación.

"Te va guiando por una pantalla donde vas viendo hacia donde vas", dice la pasajera mientras muestra que "frena bien", como se puede ver en las imágenes sobre estas líneas. "Frena y callejea, lo hace muy bien. Espera por si algún coche se salta un stop, tiene intuición", ha remarcado.

La conclusión final ha sido clara: "Es una experiencia subirse a un coche sin conductor. Tenía un poco de miedo, pero la verdad es que se va muy bien".

