Ahora

Sin nadie al volante

Más Vale Tarde recorre Los Ángeles en un coche autónomo hasta el famoso hotel de 'Pretty Woman'

El programa ha mostrado a una pasajera subiéndose a un vehículo sin conductor por primera vez: "Esta experiencia puede parecer futurista, pero la necesidad de abrocharse el cinturón es la misma de siempre".

coche sin conductor

En algunas ciudades de Estados Unidos es común ver coches sin conductor, que se piden a través de una aplicación, te recogen e, incluso, puedes poner tu propia música durante el trayecto. En el programa Más Vale Tarde se han subido a uno de estos vehículos autónomos para recorrer las calles de Los Ángeles.

Según ha señalado Cristina Pardo, hay expertos que señalan que es más fácil utilizar estos coches en el país norteamericano por la "propia estructura de las calles". Y lo han puesto a prueba en un recorrido hasta el hotel de la famosa película 'Pretty Woman', el Beverly Wilshire, en Beverly Hills.

"Hola, soy Waymo", se escucha cómo dice una voz nada más subirse al vehículo. "Esta experiencia puede parecer futurista, pero la necesidad de abrocharse el cinturón es la misma de siempre", avisa antes de arrancar. "Nosotros conduciremos, así que no toques el volante ni lo pedales", pide a continuación.

"Te va guiando por una pantalla donde vas viendo hacia donde vas", dice la pasajera mientras muestra que "frena bien", como se puede ver en las imágenes sobre estas líneas. "Frena y callejea, lo hace muy bien. Espera por si algún coche se salta un stop, tiene intuición", ha remarcado.

La conclusión final ha sido clara: "Es una experiencia subirse a un coche sin conductor. Tenía un poco de miedo, pero la verdad es que se va muy bien".

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.

Las 6 de laSexta

  1. Zelenski, en un callejón sin salida entre no perder la "dignidad" de su país y "no dar al enemigo razones" para decir que no quieren la paz
  2. El dueño de 'El Ventorro' declara que Mazón y Vilaplana abandonaron el local cuando ya no había clientes ni trabajadores
  3. El doble juego de Ayuso: critica la "polarización", pero celebra la condena al fiscal general por "hechos propios de una dictadura"
  4. Martin Baron califica el Gobierno de Trump como un sistema de "corrupción abierta": "La prensa debería servir de freno a su poder"
  5. Femen estudia denunciar al fascista que manoseó los pechos a dos activistas: se podría enfrentar a un año de cárcel
  6. Mueren los dos mineros desaparecidos por un desprendimiento en una mina de Cangas del Narcea