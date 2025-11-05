Los dardos del rey Juan Carlos a Letizia: de "impedir" una relación normal con sus nietas a no "ayudar" a la cohesión familiar

La reina Letizia habría "impedido" una relación normal entre el rey Juan Carlos y sus dos nietas, la princesa Leonor y la infanta Sofía. Es el reproche que el monarca hace a la actual reina en 'Reconciliación', el libro de sus memorias, que llegará el próximo 5 de diciembre a España de la mano de Planeta.

De esas memorias culpa a Letizia de poner una barrera que le separó de la actual heredera al trono y su hermana. Una barrera que, asegura, no se debe al estallido de sus escándalos fiscales y su posterior marcha a Abu Dabi, ya que este distanciamiento, explica el emérito, se habría producido durante su estancia en España.

"Desafortunadamente, nunca he podido salir a solas en Madrid con mis dos nietas, Leonor y Sofía. Mi esposa nunca ha podido recibirlas a solas en Palma, como suele hacer con todos sus demás primos", detalla Juan Carlos I.

El exjefe del Estado apunta que esa situación se dio por deseo expreso de la actual reina, sugiriendo que habría llegado a prohibir a sus hijas, Leonor y Sofía, realizar actividades con sus abuelos. Añade Juan Carlos I que no se trata de un veto por una cuestión de imagen, ya que Letizia les habría impedido realizar actividades con los reyes eméritos "de forma pública y privada".

Letizia "no ayudó" a la cohesión familiar

El monarca asegura en sus memorias que la relación con Letizia Ortiz fue distante desde el inicio de su relación con el entonces príncipe Felipe, algo que "no ayudó" a la cohesión de la Familia Real. Prueba de ello, argumenta, es que le ofreció en infinidad de ocasiones que le visitase en su despacho, aunque Letizia nunca lo hizo.

Ante esta relación distante, el exjefe del Estado explica que hizo "todo lo posible para 'pasar a otra' en nuestras diferencias" y que, de esa forma, la situación no trascendiera públicamente. El motivo, asegura, era proteger el matrimonio de Felipe VI y Letizia, ya que "el éxito de la pareja era un seguro del porvenir de la Corona".

Reproche a Felipe VI por actuar contra Cristina

La reina Letizia no es la única integrante de la actual Casa Real criticada en 'Reconciliación'. También carga contra Felipe VI. Con su llegada a la Jefatura del Estado en 2014, el actual monarca relegó a un segundo plano a su hermana, la infanta Cristina, en medio del escándalo generado por su implicación y la de Iñaki Urdangarin en el caso Nóos. Felipe VI acabó retirándole a su hermana los derechos dinásticos justo cuando cumplió los 50 años. Juan Carlos no duda en afearle esa decisión, ya que, asegura, la infanta estaba dispuesta a renunciar a sus privilegios, pero "no se esperaba semejante regalo de cumpleaños de parte de su hermano".

