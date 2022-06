El precio de los combustibles sigue por las nubes, un contexto en el Cristina Pardo lanza una pregunta a Nacho Rabadán, presidente de la Confederación Española de Empresarios de Estaciones de Servicio: ¿llegará el litro de combustible a los tres euros?

"No descarto nada", responde el representante de las gasolineras, que señala que "a corto y medio plazo esa cifra aún nos queda lejos".

No obstante, lanza una advertencia: "Mañana puede pasar no sé qué en Kaliningrado o puede pasar no sé qué problema en una refinería a 10.000 kilómetros y de repente eso tener una consecuencia muy directa en el precio que pagamos hoy por los carburantes". Puedes ver su intervención en el vídeo.