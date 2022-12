"No soy tan pesimista". Así se pronuncia el economista José María O'Kean al ser preguntado por sus augurios de cara al año 2023, afirmando que "vamos a terminar el año con un trimestre positivo" y avanzando que "es previsible que no empecemos mal el primer trimestre del año". "No significa que sea un crecimiento enorme, pero no va a ser negativo", apostilla el catedrático

"Si no ocurre nada, yo creo que a partir de la primavera empezaremos a crecer", predice O'Kean, que insiste: "Yo no soy pesimista". A su juicio, "la inflación no ha terminado muy mal", lo que permitirá que "los salarios se van a negociar a unos niveles aceptables y eso va a hacer que la inflación del año que viene no se dispare".

No obstante, en lo que se refiere al precio de los alimentos, el experto sostiene que "nos tenemos que acostumbrar a esos productos más caros" y, en lo relativo a los tipos de interés, vaticina que "el euríbor va a seguir subiendo".

