La última semana de 2022, el Gobierno de Pedro Sánchez salió a hacer balance del año y a anunciar, entre otras cosas, un paquete de medidas para paliar la crisis en los hogares españoles. El conflicto en Ucrania, que dura ya más de diez meses, y la inflación creciente del último año han puesto al límite a los ciudadanos, que han tenido que hacer frente a desorbitadas subidas de los precios de la luz, del gas o de los alimentos.

Ahora, con el nuevo año, España entra en un nuevo escenario: el Ejecutivo ha ido anunciando, no sólo a finales de año sino a lo largo de todo el 2022, diferentes medidas que pueden suponer un ahorro al ciudadano (y otras que, por el contrario, supondrán un gasto mayor). Algunas de ellas son temporales, como las incluidas en el paquete de medidas anticrisis que entra en vigor el primer día de 2023 pero sólo estarán vigentes durante seis meses (prorrogables), mientras que otras son medidas aprobadas en el marco de la gestión habitual del Gobierno y que sí vienen para quedarse. Estos son algunos cambios impositivos, de precios, de subvenciones y otras medidas que llegan en 2023:

Abono de Renfe gratuito y transporte público subvencionado...

A raíz de la subida de los precios del combustible, el Gobierno tomó medidas en 2022 para impulsar el uso del transporte público tanto a nivel local para transportes interurbanos como para los traslados de media distancia por diferentes puntos del país. Así pues, se aprobó una medida para que los viajeros habituales pudieran utilizar los servicios de Cercanías, Rodalies y Media Distancia de todo el país sin ningún coste. Inicialmente se aprobó hasta finales de 2022, pero finalmente se ha prorrogado esta medida al menos hasta el próximo mes de abril.

De este modo, y con el mismo funcionamiento que la vez anterior —una fianza de 10 euros para servicios de Cercanías y Rodalies y de 20 euros para el servicio de media distancia—, durante el primer cuatrimestre de 2023 también serán gratuitos los abonos de Renfe, Cercanías y Media Distancia siempre que el pasajero complete un mínimo de 16 desplazamientos en estos cuatro meses.

Asimismo, el Gobierno ha renovado durante al menos seis meses, hasta junio de 2023, la bonificación para el transporte público, que estará subvencionado desde el Ejecutivo central al 30%. Algunas comunidades, no todas, se han sumado a mantener esta medida poniendo otro 20% adicional, para que a los usuarios les suponga una rebaja del 50% en el precio habitual de sus abonos multiviajes.

Cuando el Gobierno anunció que mantendría esta ayuda durante la primera mitad del nuevo año, la Comunidad de Madrid se negó a aportar el otro 20%. No obstante, en un giro inesperado de los acontecimientos, la presidenta de la CAM, Isabel Díaz Ayuso, anunció que si bien en enero aportará ese 20% restante para que los madrileños también tengan el transporte público subvencionado al 50%, en febrero aumentaría su aportación al 30%, por lo que coloca a Madrid a la cabeza de las comunidades autónomas en cuanto a aportación para los traslados en transporte público de sus ciudadanos.

...pero más caro el privado: suben la gasolina y los peajes

Mientras el transporte público se abarata, se encarece el privado: el paquete de medidas anunciado por Sánchez para el próximo año no incluye, por ejemplo, el descuento de 20 céntimos al combustible que lleva vigente desde el pasado mes de abril, por lo que a partir del 1 de enero no habrá esa ayuda en las gasolineras. No obstante, muchas grandes petroleras 'sumaron' ayuda elevando el descuento hasta 25 ó 30 céntimos por litro: si bien esto fue vendido como un 'descuento' la OCU recuerda que forma parte de sus programas habituales de fidelización de clientes, por lo que compañías como Repsol o Cepsa sí seguirán teniendo algún tipo de descuento en el precio de la gasolina.

Ahora bien, al retirar el descuento, el precio de la gasolina, que ha bajado en las últimas semanas, se prevé que regresen "al nivel que tenían a final de febrero o comienzos de marzo de 2022, justo al inicio de la guerra de Ucrania, cuando sus efectos empezaban a impactar en el precio de los carburantes pero todavía no los habían disparado".

Entretanto, y con la evolución de índice de precios al consumo (IPC), el precio de los peajes de las carreteras españolas debería subir en torno a un 8% en 2023. Para frenar esta brutal subida de precio, el Gobierno ha aprobado una limitación del alza de los precios de las autopistas de pago hasta el 4%, amén de la congelación de los peajes de las autopistas gestionadas por SEITT. Estas son las autopistas de peaje que verán subir su precio (pero en un 4% y no en más de un 8% a partir de 2023):

AP-51 Conexión Ávila (autopista que une la AP6 con Ávila vía Villacastín)

AP-61 Segovia - San Rafael

AP-53 Autopista Central de Galicia que une la AP-9 en Santiago de Compostela con Dozón (Pontevedra)

AP-66 Asturias - León

AP-7 Alicante-Cartagena

AP-7 Málaga-Guadiaro

AP-68 Bilbao - Zaragoza

AP-71 León - Astorga

AP-9 O Ferrol - Tui (hasta la frontera con Portugal)

AP-6 Guadarrama - Adanero (Ávila)

AP-46 Antequera - Málaga

Bajan los precios de los alimentos y de compresas y tampones

Al menos durante los primeros seis meses de 2023, los alimentos de primera necesidad tendrán un IVA del 0%. Esta medida forma parte del paquete anticrisis que anunció Sánchez antes de finalizar el año, y con la que rebaja este impuesto del 4% al 0% durante seis meses para una serie de productos que componen una cesta de la compra básica, como leche, huevos, fruta o verdura. Además, el precio del aceite y de la pasta también verán reducido el IVA, aunque no hasta el 0%: en estos casos el impuesto pasará, también durante los primeros seis meses del año, del 10% al 5%.

Otra de las medidas, aunque esta ya no es temporal, sino que está reflejada en los Presupuestos Generales del Estado para 2023, es la conocida como 'tasa morada': entre otras cosas, los productos de higiene femenina como compresas o tampones pasarán del 10% al 4%, el IVA al que están sometidos los productos de primera necesidad. Hay que tener en cuenta que en España dos de cada diez mujeres sufren pobreza menstrual, es decir, no pueden permitirse comprar productos de higiene personal.

El famoso cheque de los 200 euros

A partir del 15 de febrero, todas las familias cuya renta sea inferior a los 27.000 euros podrán solicitar esta ayuda, enmarcada en el último plan anticrisis del Gobierno. Según el Ejecutivo, la ayuda podría llegar a 4,2 millones de hogares, partiendo de un presupuesto asignado de 1.200 millones de euros. El acceso a este cheque es relativamente sencillo, tal y como aseguró la ministra de Hacienda, María Jesús Montero: se podrá solicitar a través de un simple formulario y el dinero llegará a la cuenta bancaria definida vía transferencia automatizada.

Subida de las pensiones para 2023

El nuevo año el Gobierno destinará más de 190.000 millones de euros a las pensiones, a raíz de la actualización de las mismas de acuerdo al IPC, tal y como consta en los Presupuestos Generales del Estado para el nuevo año. Esto implica que las pensiones se actualizarán en torno al 8,5%, de acuerdo con la inflación media de noviembre, como establece la normativa. Montero ya explicó que este incremento serviría tanto para cubrir la incorporación de nuevos pensionistas como para revalorizar las pensiones actuales según el índice de precios de consumo. Las pensiones contributivas para 2023 verán un aumento medio de 107 euros mensuales, unos 1.500 euros anuales:

Pensión media contributiva para 2023: de 1.256,9 a 1.367 euros mensuales (+107 euros)

(+107 euros) Pensión media de viudedad: de 780,17 a 846,5 euros mensuales (+66 euros)

(+66 euros) Pensión mínima para hogares unipersonales: pasa de 10.103,90 a 10.963,40 euros anuales

Pensión mínima para casos con cónyuge a cargo: pasa de 12.467 a 13.526,80 euros

Por su parte, las pensiones no contributivas subirán un 15%, conforme a lo establecido en los Presupuestos tras la enmienda pactada por el Gobierno con EH Bildu.

Y subida del Ingreso Mínimo Vital

También en los PGE está incluida una subida del Ingreso Mínimo Vital (IMV), ligada también al IPC. La revalorización anual se calcula con la media de las tasas interanuales de inflación de los 12 meses anteriores hasta noviembre, por lo que una vez confirmada la inflación de noviembre —publicada el pasado 14 de diciembre—, se cerró el porcentaje de subida del IMV, que será, igual que el de las pensiones contributivas, del 8,5%.

Hay que tener en cuenta, no obstante, que los hogares que ya se beneficien de este IMV o de algún tipo de pensión no podrán acceder al cheque de 200 euros incluido en el último paquete de medidas anticrisis aprobado por el Gobierno. El texto, publicado en el BOE la última semana, deja claro que este cheque tiene como finalidad "paliar situaciones de vulnerabilidad económica no cubierta por otras prestaciones de carácter social".

Nuevas cuotas de autónomos

El pasado mes de julio, además, el Gobierno aprobó la reforma del sistema de cotización de los trabajadores autónomos, que implica variaciones que entran en vigor también el 1 de enero de 2023. En ella se incluyen las nuevas cuotas a pagar, que se calculan en función a los rendimientos netos y que oscilan entre los 200 y los 590 euros al mes entre 2023 y 2025.

A efectos prácticos, esta reforma fija las cuotas según los tramos de ingresos de la cotización de los autónomos en 2023, 2024 y 2025. El objetivo final es que en 2032 los autónomos coticen en función de sus ingresos reales, siendo estos tres años la primera parte del régimen transitorio que se irá introduciendo progresivamente.

Impuestos a la banca y a las grandes fortunas

También este mes de diciembre el Senado aprobó de manera definitiva los impuestos extraordinarios y temporales sobre las energéticas, la banca y las grandes fortunas, que entrarán en vigor a tiempo para gravar los ingresos de este año. Los tres nuevos impuestos extraordinarios estarán en vigor durante dos años, aunque se prevé evaluar la posibilidad de convertirlos en permanentes, y tienen como objetivo ayudar a sufragar las medidas para paliar los efectos de la guerra en Ucrania.

Los primeros 300.000 euros de vivienda habitual, empresa familiar y bienes como las obras artes quedan exentos de este impuesto. Con este tributo, se espera una recaudación de unos 1.500 millones de euros, si bien sólo afectaría a cerca de 23.000 personas. El impuesto temporal de solidaridad de las grandes fortunas tiene los siguientes tramos:

Patrimonios netos entre 3 y 5,34 millones de euros: 1,7%

Patrimonios netos entre 5,34 y 10,69 millones de euros: 2,1%

Patrimonios netos superiores a los 10,69 millones de euros: 3,5%

En 2023 suben las prestaciones por desempleo

En este punto hay dos importantes novedades. Por un lado, la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, anunció el pasado mes de octubre un incremento en el indicador público de renta de efectos múltiples (IPREM), hasta los 600 euros mensuales, lo que supone una subida del 3,6%, la segunda mayor desde que se creó este indicador. A priori, esto puede parecer no decir nada, pero hay que tener en cuenta que es el baremo de ingresos que se usa para acceder a determinadas ayudas sociales. Así pues, si el IPREM experimenta una subida, como es el caso, también lo hace el número de personas que pueden acceder a determinadas prestaciones.

Además, en el proyecto de los PGE para 2023 se incluye un incremento de la prestación contributiva de desempleo (paro), que implica una subida de la base reguladora de la prestación del 50% al 60% a partir del séptimo mes. Cuando una persona está cobrando el subsidio por desempleo no recibe la misma cantidad durante todo el tiempo: los primeros 180 días se cobra el 70% de la base reguladora y hasta ahora, a partir del día 181 (séptimo mes), se reduce la cuantía al 50% de la base reguladora. Con esta reforma, en torno a 300.000 personas cobrarán unos 100 euros más al mes de paro.