Silvia Taulés destaca que Juan Carlos I no ha dedicado sus memorias a la reina Letizia: "Va a traer cola"

Este miércoles se publican las memorias del rey Juan Carlos I en Francia. Aunque todavía habrá que esperar unos días para poder acceder a la versión en castellano, laSexta ha podido acceder a la versión en francés de la publicación. Más Vale Tarde conecta con Silvia Taulés, periodista de 'Vanitatis' para hablar sobre la publicación.

En su libro, por ejemplo, el emérito ha tildado al rey Felipe VI de insensible cuando este debió darle la espalda "por deber". Como señala Iñaki, Juan Carlos hizo lo mismo en su momento, es decir, dar la espalda a su padre para poder reinar. "La historia se ha repetido y no sé si se repetirán las lágrimas que vertió Juan Carlos I cuando murió su padre", indica la periodista.

El rey emérito se ha acordado de muchas personas en la dedicatoria de sus memorias. Así, incluye a sus padres, a sus hijos, a sus hermanos o su esposa, entre otros. Taulés recuerda que en esa dedicatoria "falta una persona": "La reina Letizia".

"Anda la nuera", comenta Iñaki, "es verdad, ahora que nos fijamos". "Qué olvido tan imperdonable", añade López. "Eso va a traer cola", concluye la periodista.

