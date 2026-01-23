Ni vasallos ni esclavos: los líderes europeos saben que no pueden bajar la guardia ante una brecha con EEUU cada vez más evidente

¿Por qué es importante? Las aspiraciones de Trump de hacerse con Groenlandia han tensado, aún más, las relaciones. "Debemos trabajar juntos con respeto, sin amenazarnos mutuamente", remarcó la primera ministra danesa en Bruselas mientras desde Davos han recordado al estadounidense que una cosa es liderar y otra dominar.

La brecha entre Estados Unidos y Europa sigue creciendo, según líderes europeos. La primera ministra danesa, Mette Frederiksen, pidió cooperación sin amenazas desde Bruselas. En Davos, se recordó a Trump la diferencia entre liderar y dominar. Donald Tusk, primer ministro polaco, y Pedro Sánchez, presidente de España, destacaron la importancia de la unidad europea para enfrentar las amenazas estadounidenses. Emmanuel Macron advirtió que, aunque la situación ha mejorado, la relación está dañada. Kaja Kallas afirmó que las relaciones transatlánticas han cambiado irreparablemente. Ursula von der Leyen y Bart de Wever subrayaron la necesidad de una Europa independiente y digna.

La brecha entre Estados Unidos y Europa se hace cada vez más grande tras las aspiraciones del presidente de Estados Unidos (EEUU), Donald Trump, de hacerse con Groenlandia. "Debemos trabajar juntos con respeto, sin amenazarnos mutuamente", remarcó la primera ministra danesa, Mette Frederiksen, este jueves desde Bruselas. En Davos, Suiza, recordaron a Trump que una cosa es liderar y otra dominar.

"Es muy importante que todos nosotros, también nuestros socios en Washington, comprendamos la diferencia entre dominación y liderazgo", dijo el primer ministro Polaco, Donald Tusk. Para el presidente de España, Pedro Sánchez, mantenerse fuertes y unidos es lo que ha frenado las amenazas del estadounidense: "La firmeza y la unidad de la UE ha obligado a que la Administración de EEUU decida dar un paso atrás".

Pero los líderes europeos saben que no pueden bajar la guardia. El presidente de Francia, Emmanuel Macron, resaltó que "hemos vuelto a una situación que parece mucho más aceptable". "Nos mantenemos extremadamente vigilantes", avisó. Y es que el daño en la relación ya está hecho.

"En este año hemos aprendido que estas relaciones ya no son lo que eran", dijo la jefa de la diplomacia europea, Kaja Kallas. Y es irreparable. "La Administración Trump ha dilapidado 80 años de trabajo transatlántico. Los europeos ven a EEUU como un rival a futuro", ha dicho Eduardo Saldaña, codirector de 'El Orden Mundial', este viernes en Al Rojo Vivo.

Para la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, la independencia de Europa es fundamental: "Logramos resistir con firmeza. Sabemos que tenemos que trabajar cada vez más por una Europa independiente". Mientras, el primer ministro belga, Bart de Wever, una de las voces más críticas con Trump, le lanzó este mensaje: no somos esclavos.

"Ser un vasallo feliz es una cosa, ser un esclavo miserable es otra", dijo. Además, aseguró que la dignidad de los europeos no está en venta.

