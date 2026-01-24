Trump amenaza e Irán no se achanta: dice que responderá a EEUU "en el terreno"

Un crudo extra pesado y una infraestructura obsoleta: las amenazas al sueño de Trump con el petróleo de Venezuela

El Comandante de la Fuerza Aeroespacial de la Guardia Revolucionaria Islámica iraní, Majid Mousavi, afirmó que su país responderá a las amenazas del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, "sobre el terreno" después de que anunciase del envío de una "flota enorme" estadounidense a aguas cercanas a Irán.

"Trump habla mucho, pero debe estar seguro de que recibirá su respuesta en el campo", dijo Mousavi, quien dirige el potente programa de misiles balísticos iraní, informó este sábado la televisión estatal Press TV.

Por su parte, el exgeneral de la Guardia Revolucionaria y ahora miembro de la Comisión de Seguridad Nacional, Esmail Kowsari, reiteró que si Estados Unidos ataca al país persa responderá de manera letal.

"Si los enemigos cometen un acto agresivo, recibirán una respuesta letal y disuasoria, y las bases estadounidenses en la región serán uno de los principales objetivos", aseguró el exmilitar y ahora parlamentario, indicó la agencia Fars.

El presidente estadounidense ha amenazado en varias ocasiones con una intervención a Teherán desde el comienzo unas protestas históricas a finales de diciembre por la caída del rial y que pronto se extendieron pidiendo el fin de la República Islámica.

Estas movilizaciones han creado un panorama de caos total en las calles. Teherán reprimió unas protestas de las que acusa a Estados Unidos e Israel y en cuya represión han muerto más de 3.000 personas, según las autoridades iraníes y oenegés opositoras.

En sus últimas declaraciones acerca de Irán, el mandatario republicano aseguró que su país tiene una "flota enorme" dirigiéndose a aguas cercanas a la nación persa. "Tenemos muchos barcos dirigiéndose en esa dirección, por si acaso, tenemos una gran flotilla yendo hacia allá, y veremos qué sucede", dijo en su tradicional encuentro con periodistas a bordo del Air Force One al ser preguntado por la evolución de las tensiones entre EEUU e Irán.

"Preferiría que no pasara nada, pero los estamos vigilando muy de cerca. Detuve 837 ejecuciones el jueves (de la semana pasada). De lo contrario, habrían muerto. Todos habrían sido ahorcados", aseguró el presidente, insistiendo que, gracias a sus presiones, Teherán no ejecutó hace unos días a individuos que participaron en las protestas antigubernamentales que llevan semanas afectando a Irán debido a la paupérrima situación económica que atraviesa el país persa.

