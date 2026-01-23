Un superviviente del Alvia de Adamuz (Córdoba) recuerda el accidente: "La primera imagen fue una persona entre dos cuerpos"

Robert, que viajaba en el vagón número cuatro, ha recordado cómo vivió el momento del accidente y los instantes posteriores, así como ha expresado su estado de ánimo actual.

Renfe ha habilitado un punto de recogida de enseres para los familiares y víctimas del accidente ferroviario de Adamuz (Córdoba) en la estación de Huelva. La primera persona en acercarse por allí ha sido Robert, uno de los supervivientes del Alvia que viajaba en el vagón número cuatro. En este sentido, ha recordado que lo primero que vio tras el descarrilamiento fue "una persona con una mano partida hecha un bocadillo entre dos muertos".

"Yo iba en el Alvia, volvía de Madrid y escuché un frenazo, me apoyé con los pies y las manos en el sillón de enfrente, que mucha gente estaba despistada con los móviles. Y nada, después del frenazo, un poco de movimiento y yo no recuerdo ya ni el golpe ni nada. Volaron algunas maletas, pero nuestro vagón estuvo bastante poco afectado", ha recordado en relación con el momento del accidente.

Por otra parte, ha señalado que los servicios de emergencia tardaron en llegar "unos 40 minutos o una hora", ya que en esa situación era de "adrenalina": "Corriendo para adelante y para atrás, intentando ayudar, sacando a alguna gente de los vagones con la ayuda de los chavales que estaban ahí". Al cabo del tiempo, "llegaron dos guardias civiles" que le dieron unos guantes porque tenías "las manos cortadas de los cristales y ya después fue llegando todo el mundo".

Asimismo, Robert ha señalado que uno de los motivos por los que se ha desplazado hasta este punto es recoger un abrigo, pero que en realidad lo ha hecho por "si hay gente, hablar o dar un paseo", puesto que se encuentra un poco "amargado". "Llevo tres días encerrado en casa", ha añadido.

