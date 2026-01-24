Rodalies vuelve a suspender su servicio por la "incapacidad" de operar la red con seguridad

Imagen de trenes de Rodalies en la Estación de Francia de Barcelona

Los detalles Renfe y Adif comunicaron al Govern, tras una reunión de ocho horas con diferentes organismos, que no circularían durante esta jornada y que en una nueva reunión intentarían "encontrar soluciones".

El servicio de Rodalies en Cataluña estará suspendido este sábado, tras la "incapacidad" de Renfe y Adif para operar la red con seguridad, según el departamento de Territorio de la Generalitat. La decisión se tomó tras una reunión de más de ocho horas con representantes del Govern, Renfe, Adif y otros organismos, tras el accidente mortal de Gelida. Renfe y Adif han comunicado la imposibilidad de operar trenes de Rodalies y mercancías. El Govern mantendrá servicios alternativos por carretera. Las revisiones de infraestructura buscan evitar desprendimientos, y se realizarán inspecciones exhaustivas con ingenieros geotécnicos.

El servicio de Rodalies volverá a estar suspendido en Cataluña este sábado en una nueva jornada de caos ferroviario. Renfe y Adif comunicaron al Govern su "incapacidad" de operar la red con total seguridad, según ha informado el departamento de Territorio de la Generalitat.

Esta decisión se ha tomado después de una reunión de más de ocho horas que se celebró en el departamento de Territorio y en la que han participado los consellers de Presidencia, Territorio e Interior, Albert Dalmau, Sílvia Paneque y Núria Parlon, respectivamente, junto a responsables de Renfe, Adif, Protección Civil, el Servicio Catalán de Tráfico, los Mossos d'Esquadra y el Instituto Cartográfico, entre otros organismos, para abordar la crisis de Rodalies.

Pasadas las 3:00 horas, la conselleria de Territorio informó de que Cataluña volvería a estar sin servicio de Rodalies desde este sábado, como ya ocurrió el miércoles y el jueves a raíz del accidente mortal de Gelida (Barcelona). "Las partes nos hemos emplazado a un nuevo encuentro este sábado a las 9:00 horas para encontrar soluciones que permitan reanudar el servicio lo antes posible", aseguran desde el Govern.

"Renfe viajeros y Adif nos han comunicado la incapacidad de operar el servicio ordinario de trenes de Rodalies y mercancías en toda la red ferroviaria", ha señalado el departamento. Por su parte, el Govern, ha añadido, mantendrá los servicios alternativos por carretera para garantizar la movilidad de los viajeros.

En la página web de la Generalitat han asegurado que "Cercanías ve afectado al servicio en todas sus líneas debido a las nuevas revisiones en la infraestructura que se realizarán para evitar desprendimientos del terreno": "Esta medida se suma a las medidas de seguridad consensuadas este pasado jueves con los sindicatos del colectivo de maquinistas".

"Así, se realizarán revisiones exhaustivas con ingenieros geotécnicos que evaluarán los puntos con riesgo de desprendimientos. Mientras duren estos trabajos, los viajeros dispondrán de varios servicios alternativos por carretera en los tramos afectados", han añadido.

Consulta aquí el servicio de cada una de las líneas de Cercanías de Cataluña.

