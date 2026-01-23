Puente descarta dimitir mientras habla de "pequeñas muescas" y un "posible defecto de fábrica" en el carril roto que la CIAF apunta como causa del accidente

Sí, pero... La CIAF expone en su informe preliminar que el descarrilamiento del Iryo se pudo deber a una "falta completa de continuidad en la rodadura".

Menos de una semana después del accidente ferroviario en Adamuz, que dejó 45 muertos, la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios (CIAF) tiene una hipótesis sobre la causa: "una falta completa de continuidad en la rodadura". Óscar Puente menciona "pequeñas muescas" en los bogies del tren, sugiriendo un posible defecto de fábrica en la vía. El ministro de Transportes presentó datos sobre el mantenimiento de la línea afectada y destacó que los sistemas de seguridad no detectaron anomalías. Pedro Marco, presidente de Adif, anunció una "auscultación especial" del tramo de vía. La investigación sigue abierta, y el ministro ha negado que considere dimitir, asegurando que está capacitado para el cargo.

Menos de una semana después del trágico accidente ferroviario en Adamuz (Córdoba), que ha dejado 45 víctimas mortales, la CIAF ya tiene una hipótesis central sobre la causa del descarrilamiento del tren de Iryo que luego colisionó con el Alvia: "Una falta completa de continuidad en la rodadura". Sin embargo, Óscar Puente insiste en el hallazgo de "pequeñas muescas" en los bogies del tren y apunta a un posible defecto de fábrica de la vía.

El ministro de Transportes ha comparecido este viernes para aportar nueva información sobre el avance la investigación del accidente. En una rueda de prensa de casi dos horas, ha mostrado gráficos y datos, principalmente de todos los trabajos de mantenimiento y renovación del tramo Guadalmez-Córdoba, perteneciente a la línea Madrid-Sevilla.

En esa intervención, también ha hablado de las muescas halladas en los bogies de varios trenes de la flota de Renfe que han circulado por esa vía recientemente y que dieron pie a pensar en un posible defecto en el carril.

"Hemos detectado en dos trenes unas marcas similares en dos o tres bogies derechos, como las del Iryo", ha afirmado. Asimismo, en un tren que pasó por ese punto el pasado 13 de enero también han observado "una rozadura y una marca que podría ser similar", aunque en este caso, en un bogie izquierdo.

Estas marcas podrían haber sido provocadas por una fractura en el carril que, con el peso del tren, podría haber causado un pequeño escalón en la vía. Según el informe preliminar de la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios (CIAF), esto habría generado "una falta completa de continuidad en la rodadura" del coche 6. La cuestión es a qué se debió dicha fractura.

Ilustración de la rotura de un carril que habría generado la marca en el bogie.

Un "posible defecto de fábrica"

En este sentido, el ministro ha destacado que los sistemas de seguridad no detectaron "ninguna anomalía que sugiriese una intervención inmediata". "Tuvo que ser de un carácter tan leve y pequeña la ruptura, o parcial, que en ningún momento se produjo interrupción de la corriente que va a través del carril y que automáticamente habría activado los sistemas de alarma", ha subrayado.

Por un lado, ha negado falta una falta de mantenimiento en las soldaduras, que han pasado por "ensayos por ultrasonidos de soldaduras, que permiten detectar defectos internos no visibles a simple vista". Además, se hizo una primera revisión de las 114 soldaduras y, pasados unos días, una segunda inspección.

Además, ha apuntado que un "posible defecto de fábrica" del raíl es "una de las cuestiones que puede estar en la hipótesis" y ha subrayado justamente que por el momento la CIAF lo que tiene es una hipótesis, a falta de seguir con la investigación. "Hay una mancha en el centro del carril. Un problema o defecto en la colada... puede ser", ha esgrimido Puente.

Por ello, el presidente de Adif, Pedro Marco, también presente en la rueda de prensa, ha anunciado que Adif localizará todos los lotes de ese tramo de vía y realizará una "auscultación especial" de toda esa remesa de acero.

Puente también ha defendido que en 2025 ese tramo fue renovado y que todo "se ha realizado, absolutamente, con arreglo a la normativa y se han hecho todas las comprobaciones que están en la norma y forman parte de la Comisión de Accidentes Ferroviarios".

Ha matizado, además, que las cuatro incidencias de esa zona reportadas por los maquinistas en los últimos meses no estaban relacionadas con la infraestructura. Concretamente, ha expuesto que se debieron a un "desguarnecido", el "arrollamiento de un animal", e, "desprendimiento de una pieza de un tren" y la "disyunción de pantógrafo". "Ni vibraciones ni nada de nada", ha sentenciado.

Ahora mismo todas las hipótesis están abiertas mientras continúa la investigación y Franco ha indicado que "se ha inspeccionado la vía hacia atrás para intentar descartar que algún punto en la vía hubiera sido un factor que pudiera haber acelerado este accidente".

Descarta dimitir

Mientras continúan las pesquisas, el ministro ha negado que se plantee dimitir, ya que se siente "absolutamente capacitado" para el cargo. "No creo que esto me reste ninguna capacidad para seguir en el cargo. Sobre la dimisión, creo que esto se da cuando el responsable ha contribuido por acción o por omisión al agravamiento. Creo que no estoy ahí", ha afirmado.

Tampoco se ha mostrado preocupado porque el presidente, Pedro Sánchez, pueda cesarle, aunque ha indicado que "mi puesto está a su disposición siempre".

