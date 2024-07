El preacuerdo firmado por ERC y el PSC, que incluye el concierto económico solidario, a cambio de la investidura de Illa como president de la Generalitat, ha despertado ampollas también en las comunidades gobernadas por el PSOE. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha contestado a las críticas vertidas por el presidente de Castilla La Mancha, Emiliano García Page, quien había catalogado el acuerdo como "el ejemplo del egoísmo y el desprecio al resto de España".

A primera hora, el presidente de Castilla La Mancha declaraba en una comparecencia institucional con una rosa roja, símbolo del partido, en la mano y arremetía contra el preacuerdo alcanzado entre ERC y PSC, "siempre he defendido que le entreguemos a los españoles esta hermosa flor, la flor, no sólo las espinas". También cargaba contra los cambios de opinión de Sánchez: "Me alegra seguir siendo el de siempre, y no voy a pedir perdón por no tener habilidad ninguna para estar cambiando permanentemente de opinión".

Justo al acabar la intervención de Page, daba comienzo la de Sánchez en Moncloa. El presidente del Gobierno ha contestado a las críticas de su compañero de partido, "hablando de Emiliano García-Page la noticia sería que hiciera una rueda de prensa apoyando al Gobierno de España"