Pedro Rodríguez, ante la reunión entre Trump y Putin: "Lo que se está organizando es una venta al por mayor"

La esperada reunión entre Donald Trump y Vladímir Putin para abordar el fin de la guerra en Ucrania será en realidad, a juicio del profesor Pedro Rodríguez, un ejercicio de mercadeo. "En Moscú saben perfectamente que el 'bling bling' es lo que realmente mueve a Trump", incide en Más Vale Tarde.

"En la primera ronda de conversaciones sobre Ucrania bilateral llegaron los rusos con un papelín diciendo: '¿Sabéis cuánto han costado a las empresas de Estados Unidos las sanciones? Más de 200.000 millones de dólares'", recuerda el profesor, que resume así los objetivos de ambos mandatarios: "¿Qué es lo que quiere Putin? Quiere la victoria total. ¿Qué es lo que quiere Trump? Quiere un pelotazo".

Así, el experto en Relaciones Internacionales pronostica que el presidente ruso intentará seducir a su homólogo estadounidense con promesas de potenciales negocios, colaboraciones y alusiones al comercio o el Ártico. "Es una venta al por mayor lo que se está organizando", ilustra.

"Lo que estamos viendo es todo lo contrario al alto el fuego: Rusia está lanzando ofensivas que tienen cierto éxito y Rusia ahora mismo lo que considera es que ellos tienen la iniciativa en el conflicto", agrega Rodríguez. Los rusos, añade, "han sido capaces de cambiar sus tácticas, de movilizar suficientes tropas y de aprovechar su autonomía industrial para convertirse en un enemigo formidable". "Por tanto, el tiempo por supuesto que está de su parte", concluye.