Condenado a un año de prisión por quitarse en preservativo sin que la mujer lo supiera

Los detalles El hombre estaba acusado de un delito de agresión sexual. La Fiscalía pedía para él tres años años de cárcel y cuatro de libertad vigilada.

La Audiencia de Barcelona ha condenado a un hombre a un año de prisión por un delito de agresión sexual, tras quitarse el preservativo sin el consentimiento de la mujer durante un encuentro en noviembre de 2022. Este acto, conocido como stealthing, resultó en una condena menor a los tres años solicitados por la Fiscalía. Además, se le impuso una restricción de acercamiento de 500 metros a la víctima y una inhabilitación para trabajos con menores durante cinco años. También deberá pagar 1.000 euros por daños morales. La versión del acusado fue considerada "inverosímil" por el tribunal.

Un hombre ha sido condenado a un año de prisión por quitarse el preservativo mientras mantenía relaciones sexuales con una mujer sin que esta lo supiera. Así lo ha decidido la Audiencia de Barcelona tras tener constancia de este acto, conocido como stealthing, que tuvo lugar en noviembre de 2022.

Según la sentencia, a la que ha tenido acceso EFE, la sección tercera de la mencionada Audiencia lo condena a un año de prisión por un delito de agresión sexual, frente a los tres años de cárcel que pedía Fiscalía, y a cuatro años de libertad vigilada.

Asimismo, se le impone la prohibición de acercarse a menos de 500 metros de la víctima y ha sido condenado a una inhabilitación especial para cualquier profesión, oficio o actividades que conlleve un contacto regular y directo con menores de edad en los próximos cinco años. El varón deberá abonar a la mujer 1.000 euros por los daños morales causados.

El 13 de noviembre de 2022 el hombre y la víctima concertaron un encuentro a través de una conocida aplicación de citas. Tras verse en el domicilio, mantuvieron relaciones sexuales en las que movido "por un ánimo de satisfacer sus lúbricos deseos", el condenado se quitó el preservativo aprovechando que la mujer estaba de espaldas. Al percatarse de ello, la afectada "le recriminó" su decisión, que no tuvo ningún tipo de autorización.

Pese a que él cuenta otra versión de los hechos, la sentencia destaca que resulta "inverosímil" la versión del acusado, quien declaró en el juicio que utilizó el preservativo hasta que eyaculó y que, tras una pausa, se inició otro acto sexual, ya sin esta medida de protección, porque ella "insistió y le presionó" para continuar con las relaciones pese a saber que se lo había quitado.

