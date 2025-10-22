Ahora

Agresión sexual

Condenado a un año de prisión por quitarse en preservativo sin que la mujer lo supiera

Los detalles El hombre estaba acusado de un delito de agresión sexual. La Fiscalía pedía para él tres años años de cárcel y cuatro de libertad vigilada.

Un vehículo de los Mossos d’EsquadraUn vehículo de los Mossos d’EsquadraEuropa Press
Escucha esta noticia
0:00/0:00

Un hombre ha sido condenado a un año de prisión por quitarse el preservativo mientras mantenía relaciones sexuales con una mujer sin que esta lo supiera. Así lo ha decidido la Audiencia de Barcelona tras tener constancia de este acto, conocido como stealthing, que tuvo lugar en noviembre de 2022.

Según la sentencia, a la que ha tenido acceso EFE, la sección tercera de la mencionada Audiencia lo condena a un año de prisión por un delito de agresión sexual, frente a los tres años de cárcel que pedía Fiscalía, y a cuatro años de libertad vigilada.

Asimismo, se le impone la prohibición de acercarse a menos de 500 metros de la víctima y ha sido condenado a una inhabilitación especial para cualquier profesión, oficio o actividades que conlleve un contacto regular y directo con menores de edad en los próximos cinco años. El varón deberá abonar a la mujer 1.000 euros por los daños morales causados.

El 13 de noviembre de 2022 el hombre y la víctima concertaron un encuentro a través de una conocida aplicación de citas. Tras verse en el domicilio, mantuvieron relaciones sexuales en las que movido "por un ánimo de satisfacer sus lúbricos deseos", el condenado se quitó el preservativo aprovechando que la mujer estaba de espaldas. Al percatarse de ello, la afectada "le recriminó" su decisión, que no tuvo ningún tipo de autorización.

Pese a que él cuenta otra versión de los hechos, la sentencia destaca que resulta "inverosímil" la versión del acusado, quien declaró en el juicio que utilizó el preservativo hasta que eyaculó y que, tras una pausa, se inició otro acto sexual, ya sin esta medida de protección, porque ella "insistió y le presionó" para continuar con las relaciones pese a saber que se lo había quitado.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.

Las 6 de laSexta

  1. Perdón, y ya: el consejero de Sanidad no aclara qué ha ocurrido ni a cuántas mujeres afecta el fallo en los cribados de cáncer de mama
  2. EEUU expande su ofensiva y ataca una supuesta ‘narcolancha’ frente a la costa pacífica de Colombia
  3. PSOE y Sumar chocan por la crisis de la vivienda y discrepan sobre congelar o no los alquileres
  4. Rocío Aguirre (Vox), hermana de Esperanza Aguirre, minimiza los datos de mujeres asesinadas por violencia machista: "Son 48 al año"
  5. Denuncian la discriminación de un cura a una joven con Síndrome de Down: no la ve "capacitada" para ser madrina en un bautizo
  6. Las cartas de amor de Vargas Llosa a Isabel Preysler: "Me moría de ganas por besarte en el cuello y abrazarte por la cintura"