'Barbie' se estrena este jueves en los cines de nuestro país y a pesar de la ausencia de sus protagonistas en la premier de Madrid, acudieron numerosos rostros conocidos como María Pombo, Esty Quesada, conocida como 'Soy una pringada' o Jedet con una apuesta mayoritaria por el rosa para sus looks y complementos "bastante indescriptibles", apunta María Lamela.

La youtuber vasca llevaba este color tan característico de la muñeca en su cara, aunque uno de los más destacados fue el de Cristina Cifuentes. La expresidenta de la Comunidad de Madrid apostaba por un 'total look' rosa en el que también llamaban la atención sus pendientes de 'Barbie'.

También los vimos en pareja, representando a Barbie y Ken como sirena y tritón. "Pasar desapercibido no está de moda en 2023", señala la periodista, y Cristina Pardo reconoce que no acude a ninguna premier porque no está "preparada para esto".