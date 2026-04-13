Ricardo Marquina señala que a Orbán "le ha pasado factura" su posicionamiento político: "No ha medido bien su unión con Putin"

El corresponsal indica que la derrota de Orbán podría explicarse tanto por el desgaste económico del país como por el apoyo que ha mostrado el primer ministro hacía Donald Trump y Putin.

Este domingo han tenido lugar las elecciones presidenciales en Hungría. El conservador Péter Magyar ha conseguido la victoria por mayoría absoluta, rompiendo así con 16 años de gobierno de Viktor Orbán. Para conocer cómo se están viviendo estas primeras horas tras la victoria del partido Tisza, Más Vale Tarde conecta con el enviado especial de laSexta, Ricardo Marquina.

El periodista señala que la contundente derrota de Orbán es muy llamativa, sobre todo cuando se compara con los resultados de las pasadas elecciones en las que el político de ultraderecha consiguió esa supermayoría. En opinión del corresponsal considera que el desgaste económico ha sido el motivo que ha podido tener una mayor influencia en esa caída de Orbán ya que los húngaros "viven ahora económicamente peor de lo que vivían hace cuatro años".

Marquina indica que el posicionamiento, a nivel política exterior de Orbán, también ha podido influir en su derrota. El exprimer ministro húngaro se ha posicionado, "sin ambages" con Putin y ha apoyado a Trump, algo que en Europa "se está mostrando como un apoyo tóxico". "Orbán no ha medido bien su unión con Putin", expone, "y eso le ha pasado factura". El periodista cuenta que este domingo en las calles de Budapest se escuchaban gritos que decían: "Fuera rusos".

Iñaki López señala que Magyar es un hombre conservador moderado, "pero es que ha sacado dos terceras partes del parlamento húngaro", lo que le lleva a pensar que ha sido votado, también, por gente que no es de derechas.

El corresponsal expone que Hungría "es un país conservador". "Por esto Magyar es un tipo de derechas, que pueda compartir muchas de las ideas de Orbán con respecto a la migración, las fronteras, quizá no tanto con la comunidad LGTB", indica, "pero difiere, sobre todo, en la visión geopolítica".

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