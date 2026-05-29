Rubén del Campo, de AEMET, alerta sobre las altísimas temperaturas de mayo: "El verano le está ganando terreno a la primavera"

¿Qué ha dicho? En sus palabras, el portavoz de la agencia meteorológica ha destacado que "lo más probable es que tengamos episodios de temperaturas muy altas de manera más frecuente".

Rubén del Campo, portavoz de la AEMET, ha alertado sobre el aumento de episodios de calor extremo fuera del verano tradicional, que ahora se extiende más allá de junio a septiembre. En mayo de 2026, las temperaturas están alcanzando niveles récord, inusuales para esta época. Del Campo señala que Europa, especialmente el sur, se está calentando rápidamente, con estos episodios ocurriendo un mes antes que en el pasado. En mayo, las temperaturas son comparables a las de julio, con registros de 35 grados o más en el Cantábrico. Aunque no se garantiza un verano extremadamente caluroso, se prevén episodios frecuentes de altas temperaturas.

Rubén del Campo, portavoz de la AEMET, ha advertido sobre los cada vez más frecuentes episodios de calor extremo fuera del periodo estival. Fuera de una estación de verano que, cada vez más, se está dejando notar fuera de los meses de junio a septiembre. Porque en este mes de mayo de 2026 los mercurios están alcanzando unos registros de récord con datos pocas veces o nunca antes vistos.

"Europa es uno de los continentes que más rápido se está calentando. Dentro de Europa, el sur. Estos episodios se dan un mes antes de cuando se daban hace años", cuenta Del Campo.

Y apunta a lo que está pasando en este mes de mayo: "El verano le está ganado terreno al otoño pero sobre todo a la primavera. Estas temperaturas son propias de julio".

"De pleno verano, con 35 grados o más en el Cantábrico. Pero no por ello tendríamos por qué tener un verano especialmente caluroso, aunque los pronósticos nos indican que lo más probable es que tengamos episodios de temperaturas muy altas de manera más frecuente", ha explicado.

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