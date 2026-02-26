Revilla, sobre el papel de Juan Carlos I en el golpe del 23F: "Cuesta creer que Armada se lanzase sin la intuición de que pudiera gustarle al rey"

Miguel Ángel Revilla considera una "obviedad" que Juan Carlos I paró el intento de golpe de Estado y destaca el papel de Sabino Fernández Campo por haber convencido al rey "de que la operación era una locura".

Miguel Ángel Revilla ha afirmado que Juan Carlos I fue crucial para detener el golpe de Estado del 23F, una "obviedad" confirmada por la desclasificación de documentos. Sin embargo, critica que faltan detalles importantes, como las conversaciones del rey con capitanes generales y el CESID. En "Más Vale Tarde", Revilla subrayó que Juan Carlos I no propició el golpe, aunque algunos pudieron interpretar sus palabras de manera ambigua. Destacó el papel de Sabino Fernández Campo, quien convenció al rey de que la operación era una locura, siendo clave para detener el golpe.

Miguel Ángel Revilla ha considerado que el hecho de que Juan Carlos I "paró el golpe es una obviedad" que ha sido confirmada con la desclasificación de los documentos del 23F. "Si no es por la intervención del rey, aquello tira para delante", ha afirmado el expresidente de Cantabria.

Sin embargo, un día después de hacerse públicos los archivos, ha criticado que "entre los documentos que se han dado falta muchísimo" y que lo que falta es "lo más importante": "Las conversaciones que se dieron desde las 16:00 a la 01:10 en que el rey se pone el uniforme y sale a hablar a los españoles".

Se ha referido con ello a "las conversaciones que tuvo con todos los capitanes generales, con el CESID que estuvo en el ajo desde el primer momento, y con diputados".

En una entrevista en Más Vale Tarde, Revilla ha insistido en su convencimiento de que Juan Carlos I "no propició el golpe de Estado", aunque sí ha planteado la posibilidad de que "diese pie a que alguno, en conversaciones que hubiera mantenido con él, pudiera entender que no lo recibiría de mal grado".

"Armada, en palabras del rey, es como su segundo padre. Era el preceptor, su amigo entrañable. Cuesta creer que Armada se lanzara al vacío si no tuviera la intuición de que esto, en una situación complicada como la que tenía España en aquellos momentos, no pudiera gustarle al propio rey", ha declarado el exlíder del Partido Regionalista de Cantabria.

El papel de Fernández Campo

Además, ha destacado el papel del que fuera secretario general de la Casa Real, Sabino Fernández Campo, asegurando que él "sí que paró el golpe en la medida en que convenció al rey de que la operación era una locura".

En esta línea, ha insistido en que "él fue la pieza clave". "El rey le hizo caso, tomó una decisión y paró el golpe. Es cierto y hay que agradecérselo, pero tenemos que preguntarnos cómo su hombre de confianza se aventura a lanzar una operación si no intuyese", ha insistido, antes de apuntar que "estoy seguro de que el rey no le dijo que lo hiciese".

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.