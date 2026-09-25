Revilla: "A Maricarmen la han matado en vida; si le quedaban cuatro o cinco años, va a reducir su vida a la mitad porque la han destrozado"

El expresidente cántabro ha expresado su indignación con lo ocurrido con la mujer desahuciada en Madrid.

"Pongámonos todos en la piel de Mari Carmen y digamos que eso es matar a una mujer. Esa señora tiene que volver a su casa", ha defendido el expresidente cántabro.

Miguel Ángel Revilla ha expresado en Más Vale Tarde que el caso de "Maricarmen va a ser un revulsivo", lo que considera "el lado positivo de esta historia". "A ella la han matado en vida. Yo sinceramente creo que esta mujer si iba va a vivir cuatro o cinco años, va a reducir su vida a la mitad porque la han destrozado", ha lamentado.

Así, el expresidente cántabro se ha preguntado: "¿Cómo se puede alterar la vida de una persona que ha convivido 70 años en un piso con vecinos, con el de la fruta, con el del pescado, con el de la carne, con el del bar, con los paseos que se daba ella delante de su casa? ¿Cómo la vas a meter en un asilo con 87 años?".

En este punto, el político ha pedido a la gente que se ponga "en la piel de Mari Carmen". "Pongámonos en su piel y digamos que eso es matar a una mujer. Esa señora tiene que volver a su casa", ha defendido Revilla, tras lo que ha afirmado que "hay que poner freno a este capitalismo salvaje que está dando lugar a que tíos que están probablemente ahora en un yate en el Caribe o en Montecarlo estén nada más que haciendo cuentas de resultados con el dolor de la gente".

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