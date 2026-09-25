De la tensión con Irán al recuento de "cobardes" de Israel: lo que no se vio del plantón a Netanyahu en la ONU

El contexto Tan solo la propia delegación israelí, la estadounidense y la de Etiopía mostraron su apoyo firme a Netanyahu. España y la mayor parte de países optaron por marcharse de la sala.

La Asamblea General de la ONU mostró un rechazo contundente al discurso de Benjamin Netanyahu sobre el conflicto en Gaza, con la mayoría de las delegaciones abandonando la sala en señal de protesta. Las imágenes de las sillas vacías y los abucheos de quienes permanecieron reflejan el descontento hacia un discurso que justificaba la muerte de más de 70.000 palestinos. Solo las delegaciones de Israel, EE. UU. y Etiopía apoyaron al primer ministro. Netanyahu calificó de "cobardes morales" a quienes se quedaron. Además, un diplomático israelí enfrentó a un representante iraní, y la actriz Susan Sarandon fue detenida durante protestas cercanas.

Este jueves, la Asamblea General de la ONU dio la espalda de forma rotunda a Benjamin Netanyahu. La mayoría de los países mostraron su rechazo al genocidio perpetrado por Israel en Gaza marchándose de la sala durante la intervención de su primer ministro.

La imagen de la mayor parte de las sillas vacías ha dado la vuelta al mundo, como lo han hecho los abucheos de aquellas delegaciones que optaron por quedarse pero no querían respetar un discurso que, en esencia, justificaba la matanza de más de 70.000 palestinos.

Israel y la lista de "cobardes"

Tan solo la propia delegación israelí, la estadounidense y la de Etiopía mostraron su apoyo firme a Netanyahu. Las ausencias no gustaron nada al mandatario, que aseguró que "si aún quedan cobardes morales que no hayan abandonado esta sala, por favor, háganlo ahora".

Mientras tanto, un diplomático de su delegación israelí paseaba con bolígrafo en mano entre los asientos tomando nota de qué países habían dado plantón a su primer ministro.

Encontronazo con Irán

Tampoco salieron a la luz en un primer momento las imágenes del embajador de Israel ante la ONU tratando de intimidar a un diplomático iraní con un dispositivo Starlink y acusándole de censurar el acceso a internet en el país de los ayatolás. "Creo que es apropiado darle el Starlink", afirmaba el representante del Estado hebreo.

Susan Sarandon, detenida

En paralelo, centenares de activistas protestaban en las inmediaciones del recinto, lo cual propició varias detenciones, entre ellas, la de la actriz Susan Sarandon.

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