Iñaki López, en defensa del trabajo de laSexta durante el desahucio de Maricarmen: "Es mayor, pero no es tonta ni está siendo utilizada"

El presentador ha reaccionado de forma tajante a las críticas de una presentadora de la competencia, que afirmó que "han utilizado de todas las formas a esta pobre mujer", en referencia a Maricarmen y a un equipo de El Intermedio.

Iñaki López ha querido empezar Más Vale Tarde respondiendo a la competencia y a las críticas que ha hecho a la labor de los compañeros de El Intermedio y, en concreto, de Andrea Ropero grabando el desahucio de Maricarmen. "Hemos querido comprar el fragmento de ese programa, pero Mediaset no nos lo ha querido vender, así que hemos optado por hacer una reconstrucción", ha señalado el presentador, quien ha dado paso a unas declaraciones en las que se afirmaba que "estaba organizado, con cámaras dentro de la casa" de Maricarmen. "Le han prometido algo a la pobre señora", decía entonces un colaborador, a lo que la presentadora de la competencia respondía. "Claro, la han utilizado de todas las formas a esta pobre mujer".

La primera en contestar en redes ha sido Andrea Ropero: "Entiendo que gente acostumbrada a ver ovnis vea fantasmas donde no los hay. Más empatía y menos bulos. Muy orgullosa del trabajo de todo el equipo de El Intermedio y de laSexta", ha manifestado la periodista en redes sociales.

Asimismo, Iñaki López ha querido lanzar un mensaje a los "compañeros" de la competencia: "A Maricarmen no le hemos dado absolutamente nada, pero, además, Maricarmen nunca jamás pidió nada, excepto una cosa: que hiciéramos público lo que estaba ocurriendo con su desahucio, que contáramos al mundo lo que estaba pasando con una mujer de 87 años que tenía que abandonar su hogar.".

"Vamos a pedirles que no mientan"

En este punto, el presentador ha destacado que la noticia "ha tenido un impacto global" y ha defendido que "Maricarmen es mayor, pero no es tonta y, desde luego, ni está siendo utilizada, ni está siendo manipulada". "Así que vamos a solicitar a nuestros compañeros que por favor no mientan, que es muy feo. En este programa no necesitamos embarrarnos para dar noticias", ha declarado.

Así, el periodista ha expresado que le da "la sensación de que en realidad el objetivo" no eran ellos, sino "la propia Maricarmen", ya que ha encontrado "una auténtica máquina de fango puesta en marcha en redes sociales para cargar contra Maricarmen, para victimizarla". "Y el delito de Maricarmen es que no se rindió, no entregó sumisamente y en silencio su casa", ha subrayado.

Minutos más tarde, el presentador de Más Vale Tarde ha reconocido que le ha "sorprendido enormemente que un programa de la competencia mienta" sobre nuestro trabajo, cuando "nosotros siempre hemos sido muy respetuosos con todo el mundo".

De esta forma, ha insistido en que "aunque Maricarmen tenga 87 años, no es idiota y no se deja manipular ni utilizar". "No se le ha dado absolutamente nada; laSexta nada le ha dado a Maricarmen más que la oportunidad de contar su historia, que es, por cierto, lo único que ella pidió: poder contar la historia", ha aseverado.

En este sentido, Iñaki López ha afirmado que "si Andrea Ropero estaba a la hora del desahucio es porque llegó a las 4:00 horas; que lo fácil es pontificar desde un plató y no acercarse al lugar del desahucio, que es lo que tenían que haber hecho para opinar con un mínimo de conocimiento y sin la necesidad de mentir".

"Y nos llama la atención que, en realidad, todo esto no suponga un ataque contra unos compañeros periodistas. En realidad, es un ataque contra la propia Maricarmen, porque lo que tenía que haber hecho Maricarmen para mucha gente es rendirse, ser sumisa, callar y en silencio largarse para que los fondos buitre puedan seguir haciendo su negocio y nuestras ciudades sigan en manos de los especuladores", ha denunciado.

Apoyo de Évole y Ferreras a Ropero

Entre los mensajes de apoyo a la cobertura de El Intermedio están los de compañeros como Jordi Évole, que ha mostrado todo el respeto y apoyo al trabajo de Andrea Ropero. Además, Ferreras también ha reflexionado al respecto en Al Rojo Vivo este viernes: "¿Por qué Maricarmen puede ser un antes y un después? Porque hemos visto algo muy especial. Las cámaras de El Intermedio y de laSexta en el interior", ha apuntado.

"En 'Horizonte' estuvieron diciendo algo así como que algo se habrá llevado a cambio Maricarmen, por estar allí las cámaras de laSexta y de El Intermedio. Pues Andrea Ropero y El Intermedio estaban allí porque Maricarmen tenía interés en que el mundo entero viera cómo se vive un desahucio. Nada se ha llevado a cambio. Absolutamente nada. Lo que hizo laSexta, El Intermedio y Andrea Ropero es periodismo, ofrecer una visión que muchos querrían que no hubiese salido a la luz. Y eso ha despertado la compasión. Maricarmen no se ha llevado nada, ni un euro", ha manifestado el presentador de Al Rojo Vivo.

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