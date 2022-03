Las palabras de Enrique Ossorio, portavoz del Ejecutivo madrileño, poniendo en duda los datos de Cáritas sobre las personas en riesgo de exclusión social en la región han centrado las críticas en la Asamblea de Madrid. Allí, la presidenta Isabel Díaz Ayuso ha cargado contra la oposición, afirmando que "no saben hacer nada, más que gestionar pobreza y vivir de ella".

En este sentido, la portavoz de Más Madrid, Mónica García, incide en Más Vale Tarde en cómo Ossorio "no solo no ha dado ninguna explicación", sino que "se han reforzado" en sus palabras. Además, recuerda cómo se pronunció la propia Ayuso sobre las colas del hambre en plena pandemia, señalando que no es la primera vez que miembros del PP "han frivolizado con los datos de pobreza".

García asimismo ha respondido a las afirmaciones de Ayuso, recordando que "el PP lleva gobernando aquí 27 años". "Ese millón y medio de gente que está en exclusión social es derivado de las políticas del PP", ha aseverado. Unos datos -ha agregado- que resultan "desoladores" y que se dan precisamente "en la región más rica".

Durante la entrevista, García asimismo ha incidido en cómo las rentas más bajas han disminuido y las más altas han aumentado. En este sentido, ha destacado que el propio Ossorio "tiene en su declaración de bienes 1,5 millones en fondos de inversión que igual no le dejan ver los 1,5 millones de personas que están en exclusión" y le ha afeado que "ha venido aquí a frivolizar y a negar una evidencia".