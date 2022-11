"Con los profesionales de 40 centros no se pueden abrir 80". Es el alegato que repetía María Cuesta, médica rural trasladada de La Cabrera al nuevo Punto de Atención Continuada en Aluche, en el vídeo en el que explicaba a sus vecinos por qué no iban a encontrar médicos en el centro y que puedes ver en portada. "Si algún día venís aquí y no hay médicos, ni celadores, ni enfermeros es porque la Comunidad de Madrid nos ha desplazado a otros centros de la capital para poder abrir los 80 centros de atención continuada", expresaba.

La médica ha manifestado este jueves en Más Vale Tarde su preocupación por todos los vecinos que se quedan sin puntos de Urgencias. "Este plan no iba a funcionar por números: han querido sacar a los profesionales de las Urgencias rurales, han desvestido un santo para vestir a otro", ha explicado en directo.

Así, señala que el centro en el que trabajaba hoy está cerrado. "Este centro atiende a otras siete localidades más y se lo van a encontrar cerrado por falta de profesionales, pues hemos sido desplazados", ha añadido. Al mismo tiempo, asegura que al empezar en el nuevo centro se ha encontrado con un caos organizativo.

La médica ha tachado de "injustas" las acusaciones de boicot que la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha lanzado sobre el personal sanitario. "Es completamente injusto acusar a los profesionales, quienes ya advertíamos que las cuentan no salían porque no hay personal suficiente", ha señalado.