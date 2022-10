Los 80 nuevos Centros de Atención 24 horas de la Comunidad de Madrid no han tenido su mejor estreno. Algunos abrieron sin médicos, solo con el servicio de enfermería. En otros casos tuvieron que atrasar su hora de apertura debido a las bajas o renuncias del personal sanitario, según explican los sindicatos.

¿Quieres saber más? Es 1 min.

¿Qué están diciendo? El consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero, califica la situación de anómala: "La media de incapacidades temporales que se produce en una apertura apenas alcanza el 10%".

Ha asegurado que "analizarán con detenimiento" cada caso ya que muchas de estas bajas se comunicaron solo unas horas antes de arrancar el servicio. "No fue una casualidad lo que ayer ocurrió", añadía.

No obstante, Escudero asegura que la asistencia estuvo garantizada en todos estos puntos: "De esos 80 centros contaron en un 95% con personal sanitario".

Sí, pero... El sindicato médico AMYTS hoy ha celebrado en Madrid una concentración contra este nuevo modelo. Denuncian que no se ha contratado al personal suficiente y la atención al paciente está en riesgo.

Además, critican la manera en la que la consejería comunicó a los trabajadores sus turnos y centros de destino. La mayoría, dicen, recibieron correos electrónicos durante la noche del miércoles o incluso durante la madrugada del jueves, solo unas horas antes de su incorporación.

¿Cómo me afecta? El centro de Collado Villalba no ha podido reabrir por la falta de personal y un cartel en la puerta informaba a los pacientes que llegaban. "Es un desastre, hay que ir al hospital para todo", decía una mujer que se acercaba esta mañana al centro. "No me parece nada bien cuando decían que iba a estar 24 horas abierto", protestaba otra mujer de unos 60 años que llegaba con su marido que necesitaba ser atendido.

En Moralzarzal sí ha reabierto su centro pero sin médicos. Solo cuentan con personal de enfermería. El propio Ayuntamiento informaba en redes sociales.

El contexto... Los nuevos Centros Sanitarios 24 horas están formados por los 40 Servicios de Atención Rural y los 37 antiguos Servicios de Urgencias de Atención Primaria, estos últimos llevaban cerrados desde el inicio de la pandemia.

Según AMYTS este servicio en conjunto operaba hace dos años con 360 médicos y ahora habrá solo 210 médicos. Denuncian que en el nuevo modelo de urgencias se ha cubierto redistribuyendo al personal de atención rural. Por eso, muchos sanitarios se plantean ya renunciar a sus plazas.

Lee entre líneas... María Cuesta es una médica de urgencias rurales en La Cabrera desde hace 14 años. Cuenta que le avisaron por correo electrónico de que la destinaban al centro de urgencias situado en el barrio de Las Águilas, a 60 km de su casa. "Desvestir un santo para vestir a otro", se lamenta.