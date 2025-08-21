Anécdota
El día que Carlos Maldonado se comió una lata de atún del gato al volver de fiesta: "¡Qué bien nos sentó!"
El cocinero no duda en compartir una divertida anécdota que vivió hace unos años. El joven salió de fiesta con su hermana y, al volver, decidieron, por error, dar un toque muy especial a un plato de pasta.
El chef Carlos Maldonado ha mostrado en Más Vale Tarde cómo elaborar un delicioso bonito encebollado. Una receta clásica a la que ha dado su toque personal. La receta lleva incluye katsuobushi, un alimento que se hace con bonito y que está seco, fermentado y ahumado.
María Lamela no ha dudado en probar este producto y, como ha adelantado Maldonado, "huele a la comida de los peces". "Y sabe a la comida de los peces", apunta Lamela. "¿Te has comido la comida de los peces?", pregunta el chef entre risas, "María, por favor".
"Yo siempre pruebo todo antes de dárselo a mi animal", se excusa la periodista. Maldonado aprovecha para contar una divertida anécdota. "Una noche de fiesta, llegamos cansados de madrugada y tenía mi madre cocida pasta", explica el cocinero.
Maldonado decidió añadir una lata de atún a esa pasta, pero no se dio cuenta de que ese atún era comida de gato. "Ay la leche", recuerda, "qué malo está este atún, pero, con el hambre que teníamos, no veas qué bien nos sentó".